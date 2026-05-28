La Pampa preside el Comité Ejecutivo de los Juegos de la Araucanía

El subsecretario de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social y DDHH de La Pampa, Ceferino Almudévar, fue elegido como nuevo presidente del Comité Ejecutivo de los Juegos Binacionales de la Araucanía, en la primera reunión ordinaria que se realizó hoy en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.

El cónclave de los comités Ejecutivo y Técnico, que tuvo lugar en el Salón Gregores de Casa de Gobierno, participaron los representantes deportivos de las seis provincias de la Patagonia y las cinco regiones chilenas. Se abordaron distintos temas relacionados a la organización y aspectos reglamentarios con miras a la realización de la Araucanía 2027. Las competencias de la Araucanía se vienen realizando con la participación de las provincias argentinas de Río Negro, Santa Cruz, La Pampa, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, y las regiones de Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía, Ñuble, Aysén, Magallanes y Bío Bío.

Cabe recordar que el funcionario pampeano había ocupado dicho cargo durante dos años, desde 2025 a 2027. En los encuentros que se realizan en Santa Cruz, además, se anunciará los juegos 2026 de la Araucanía en Valdivia y Para Araucanía en Los Ríos. También está previsto un adelanto de la Araucanía 2027, que se llevarán a cabo en Santa Cruz, decisión impulsada por el gobernador Claudio Vidal como parte de una estrategia orientada al fortalecimiento del deporte regional y la infraestructura deportiva. Los Juegos Binacionales de la Araucanía fueron creados en 1992 y a través de los años se fueron consolidando como un encuentro deportivo de unión y fortalecimiento entre ambos países, de intercambio cultural, con una mirada inclusiva, que es un ejemplo en el país.