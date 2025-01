ANUARIO 2024/SALUD: el Sistema de Salud Pública dio pruebas de su fortaleza

En un año complicado por las medidas del Gobierno nacional, la Red Provincial de Salud mostró su robustez para garantizar equidad en el acceso al sistema púbico. El éxito del programa «Cardio 365», la reducción de derivaciones y el traspaso del Centro Radio Oncológico, otros motivos de orgullo.

Más allá de la coyuntura muy especial que se presentó en el 2024 por las políticas de ajuste del Gobierno nacional, el balance de lo hecho en la órbita del Ministerio de Salud fue “positivo”, de acuerdo a la opinión del titular de esa cartera provincial, Mario Kohan. La fortaleza de la Red Provincial, que garantiza accesibilidad y equidad en el sistema de salud, es un mérito del Gobierno pampeano. A esta muestra de efectividad y consistencia se suman el éxito del programa «Cardio 365», la reducción de derivaciones merced a la capacidad del sistema para atender situaciones más complejas, y el traspaso del Centro Radio Oncológico. Además, se destacan la Planta de Tratamiento de Residuos Biopatogénicos y la robustez del sistema sanitario para resistir las consecuencias del ajuste implementado por Nación.

Políticas públicas saludables

“El balance del año es muy bueno porque tenemos un Gobernador que a diario toma decisiones en pos de sostener la Red Provincial de Salud. Desde ese lugar lo que se potenció, y se sigue potenciando, es el trabajo en red, porque es algo conceptual. Lo único sistémico que tiene el Sistema de Salud es la red. Estamos todos interconectados”, aseguró el funcionario a la Agencia Provincial de Noticias.

“La Pampa tiene un activo muy poderoso, que es la fibra óptica, y a partir de ello la conectividad, que nos permite subir a las autopistas digitales para extendernos por todo el territorio provincial. Hay que tener en cuenta las particularidades de una provincia, que tiene un extensísimo territorio, más de 143 mil kilómetros cuadrados, y baja densidad poblacional (2,6 habitantes por kilómetro cuadrado). Estamos octavas en extensión y 22ª en densidad poblacional en el país. En este marco, la distancia sale de la ecuación con estas autopistas digitales con las que contamos”, resaltó el ministro.



Kohan destacó con orgullo y satisfacción la eficiencia de la Red Provincial de Salud, que garantiza accesibilidad y equidad. “La Red interconectada quita la distancia de la ecuación y la reemplaza por las instantáneas autopistas digitales con las que contamos. Esta característica es la que ofrece la medicina oportuna, llegar en tiempo y forma. El 80 por ciento de las problemáticas se resuelve de esa manera. Esto es lo que se está potenciando enfáticamente de la mano de esta fibra óptica que le da capilaridad al sistema. Es como una telaraña que va construyéndose entre todos los centros de salud. La Red Provincial de Salud genera equidad y accesibilidad. Cualquier ciudadano que atraviese el territorio de La Pampa tiene acceso a la salud”, indicó.

Poder de redes

Otra poderosa herramienta con la que se cuenta, y remarcó Kohan, es la historia clínica digital. Cuando cuenta las características del programa auténticamente federal con que cuenta La Pampa, el ministro se entusiasma y relata con satisfacción cada hito que se alcanza. “La Red Provincial de Salud, a través de la conectividad, puede crear lo que se denomina “hospitales sin paredes”. De esta manera, un cardiólogo puede atender cinco pueblos; un neumonólogo puede resolver problemas en pacientes de 10 pueblos… Es fantástico”. También puso de relieve la trascendencia del “turnero web”, una herramienta telemática que Kohan se encargó de presentar en cada punto de la provincia junto al ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello. Otro logro que vale la pena destacarse es el programa de emergencia “Cardio 365”. “Ha sido un éxito notable y desde diversos puntos del país nos convocan para que contemos cómo lo hicimos. Nuestro trabajo ha sido publicado y elogiado por la Sociedad Argentina de Cardiología”, sintetizó Kohan.

Planta de tratamiento de residuos biopatogénicos

Otro aspecto de la gestión que remarcó el ministro está relacionado con la Planta de Tratamiento de Residuos Biopatogénicos: “El Gobernador tomó la decisión política de finalizar la obra, que es la parte más compleja. Esto significó un esfuerzo enorme. El 90% de los residuos biopatogénicos humanos, farmacéuticos y de animales de toda la Provincia se trata por autoclave, lo que permite hacer una reducción importante. El 10% restante va al horno pirolítico. Se recogen los residuos de toda la Provincia, punto a punto, y se traen a la planta de Toay. Son dos toneladas diarias. Es una planta que está preparada para tratar los residuos de los próximos 30 años porque cada celda de enterramiento está prevista que dure siete años y nosotros tenemos seis”, expresó Kohan.

De cara al ajuste

Las consecuencias del ajuste implementado por Nación generaron una coyuntura muy especial en el 2024, debido a que un importante número de personas perdieron su obra social por haberse quedado sin trabajo y otras tantas tienen dificultades para pagar el costo de los coseguros, por lo que deben recurrir a la Salud Pública.

Esta situación afectó a todo el país y La Pampa no fue la excepción. Sin embargo, Kohan aseguró que los efectos en La Pampa se vieron atenuados por la fortaleza intrínseca del sistema. “El impacto lo recibimos, pero tenemos una Provincia que tiene mucha consistencia en el ámbito de la salud. Y el Gobernador tiene la convicción de cuidar ese sistema. El impacto estuvo muy atenuado y no generó desequilibrios. El primer trimestre fue durísimo porque tuvimos inflación en dólares y no conseguíamos insumos”.

Pese a todo, el ministro resaltó que “no renunciamos a ninguna política pública de salud, porque la potestad del manejo la sostuvo el Gobierno provincial y nunca dependimos de ningún programa de Nación”.

Kohan citó como ejemplo lo sucedido con la sala de hemodinamia del Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro: “Teníamos que ponerla en funcionamiento y no conseguíamos insumos. Fueron horas críticas, pero se pudo resolver bien y ahora tenemos la sala activa y funcionando”.

La excelencia que muestra el Hospital Favaloro-Molas

Uno de los grandes motivos de satisfacción para la cartera sanitaria es el flamante Hospital Favaloro- Molas, del que Kohan habla con un orgullo evidente: “Ya se realizaron 50 cirugías cardíacas a cielo abierto en sus instalaciones. Hoy, la provincia de La Pampa cuenta con un centro quirúrgico incomparable, capaz de realizar cateterismos, cardiocirugía infantil, y hemos incrementado la complejidad de los casos que resolvemos. Tal es así, que estamos llevando a cabo cirugías que antes se derivaban, con equipos mixtos de profesionales compuestos por especialistas de otros centros del país y equipos locales. Esto incluye politraumatismos complejos de pelvis y acetábulo y cirugías de reconstrucción por alteraciones anatómicas congénitas, etc. Nuestro objetivo es alcanzar cero derivaciones. Ese es el camino que estamos recorriendo”.



El ministro también hizo referencia a la inversión en equipos médicos, como el “spyglass”, un moderno aparato para realizar endoscopías que permite meterse en las vías biliares y realizar biopsias. Se puede llegar al hígado y al páncreas. “Hay pocos equipos como este en el país y uno lo tiene la Salud Pública pampeana”, afirmó.

Hay un hito de este período de gestión que es el logro del traspaso definitivo del Centro Radio Oncológico para terminar su obra y puesta en funcionamiento. “Esta decisión del Gobernador es digna de destacarse, porque La Pampa se tiene que hacer cargo de todo. Es una decisión política de enorme magnitud que tiene una trascendencia notable para la Salud Pública provincial”, señaló.

Al llegar el final del año, amerita reflexionar sobre lo logrado y también de mirar hacia el futuro, evaluando la posición y enfocarse en las metas por alcanzar. “Estamos a mitad del camino hacia el objetivo que queremos lograr al finalizar nuestra gestión. Sin duda, lo conseguiremos. Todo esto fue posible gracias a dos pilares fundamentales, a los cuales estamos infinitamente agradecidos: la decisión política del gobernador y la dedicación y el acompañamiento de los equipos de salud de toda la Provincia.”, resumió Kohan.