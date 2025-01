ANUARIO 2024/TRABAJO: pese al daño generado por las políticas de Nación, La Pampa tiene un panorama «alentador»

El secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá, remarcó que sostener las fuentes de empleo es uno de los pilares de la gestión del Gobernador, Sergio Ziliotto.

Llega a su fin un año en el que por las políticas implementadas por el Gobierno nacional se han perdido fuentes de empleo y el salario de los trabajadores vio sensiblemente menguado su poder adquisitivo. En este marco, al secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá, le tocó ponerse al frente de negociaciones para conservar las fuentes de trabajo e implementar políticas acordes a un momento tan complicado.

“El informe del INDEC del último trimestre muestra a las claras que este modelo que impulsa el Gobierno nacional genera la destrucción del mundo del trabajo”, aseguró Pedehontaá a la Agencia Provincial de Noticias. Así como traza un panorama del estado de situación sin medias tintas, el funcionario también brinda un mensaje positivo para los pampeanos y las pampeanas de cara al 2025. “Soy absolutamente optimista porque creo en la capacidad de diálogo más allá de los colores políticos. Tenemos por delante un desafío muy importante y confío en que todos estaremos a la altura de las circunstancias”, señaló.



A modo de reseña de lo que fue este 2024 que se extingue, el titular de Trabajo indicó: “Hemos tenido la tormenta perfecta generada por Nación, porque se eliminó la obra pública (generador de empleo directo e indirecto), se perjudicó ostensiblemente a la industria nacional y hubo un tremendo impacto negativo en el sector de servicios”.

“El informe del INDEC es terminante. Vamos a la destrucción del mundo laboral tal cual lo conocemos. La crisis de ingresos de los trabajadores y las transferencias de sus recursos a las 6 o 7 empresas más importantes es fabulosa. El desempleo crece 0,2 a favor de una destrucción masiva de la formalidad, porque aumenta el empleo no registrado”, sintetizó el funcionario.

En su balance del año, Pedehontaá valoró las políticas del Gobernador Sergio Ziliotto. “Llegamos a fin de año con una perspectiva alentadora en la Provincia, gracias a la mesa de diálogo y a la impronta que le dio el Gobernador Ziliotto a la gestión, poniéndose al frente de la defensa de los derechos y las garantías de los trabajadores. El mandato que tengo en la Secretaría es el de esforzarnos aún más en las discusiones que se vienen con los gremios estatales”.



En cuanto a la actividad privada, el secretario apuntó: “Estamos entrando de lleno en la conflictividad. Se han perdido numerosos puestos de trabajo y derechos. Quienes estaban con jornada laboral completa hoy aceptan que se los blanquee medio día con tal de no perder la fuente de empleo. Hoy en día el trabajo de la Dirección General de Inspecciones tiene que estar enfocado en ver cómo apoyamos y colaboramos para que no se destruyan masivamente los puestos de trabajo sin negociar las condiciones de seguridad e higiene”.

Respecto de las principales políticas que puso en práctica su Secretaría, Pedehontaá destacó que “nos esforzamos para generar consenso y diálogo con las cámaras y los gremios para evitar que las consecuencias negativas del modelo nacional tuvieron aún mayor impacto negativo. Desde el 2020 al 2023 en La Pampa se habían creado unos 6.000 puestos de trabajo en blanco y en el transcurso de este año la mitad han desaparecido o han perdido vigor en la formalidad. La política fundamental fue acompañar el fortalecimiento del recurso humano, tanto del que está empleado como del que lo está buscando. Quiero agradecer a todo mi equipo porque entendió el rol que nos toca jugar”.



Otro punto importante en el que hizo hincapié el secretario está relacionado con las fortalezas históricas de la Provincia. “La Pampa siempre tuvo mecanismos para amortiguar las crisis. Esta vez sufrimos el apoderamiento ilegítimo de recursos provinciales por parte del Gobierno nacional, que no tiene en cuenta que en La Pampa no tenemos déficit fiscal y que salud, educación, trabajo y vivienda son pilares históricos de nuestra gestión desde 1983 a la fecha. No vamos a negociar esos pilares ahora, a pesar de la crisis”.

“Quieren que el industrial nacional compita con marcas internacionales que tienen otra realidad y otro peso impositivo. Esto ya sabemos a dónde nos lleva. Creo que el 90 o 95% del empleador provincial no tiene en su cabeza al trabajador como variable de ajuste. Eso siempre lo destaco, porque es importantísimo. Generar un recurso humano calificado a la industria provincial le significa una inversión muy grande. Para el industrial no es fácil recuperarlo”, detalló Pedehontaá.



En cuanto al panorama a futuro que avizora, el funcionario sentenció, “creo que ni siquiera vimos el 10% de la crisis que se viene para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) por las políticas del presidente Milei. Hay un industricidio muy marcado, superior al que generó Macri con sus políticas. Hoy no hay trabajo, no hay actividad y los que tienen trabajo no gozan de un poder adquisitivo para acceder a una vida digna. Cuando baje la espuma en el país van a quedar heridas que llevarán mucho tiempo para cicatrizar. Estamos hablando de 12.500 o 13 mil PyMEs que han cerrado. Todo eso impacta en el PBI, en el consumo interno, en el trabajo”.

Más adelante, Pedehontaá puso de manifiesto una cruel paradoja que se observa actualmente, «los mismos que hoy se oponen a la moratoria para que los trabajadores puedan acceder a una jubilación son los que generaron el problema porque impularon el trabajo en negro y no hicieron los aportes».