Aporte provincial para optimizar la extracción de agua en Van Praet

En Adolfo Van Praet finalizaron los trabajos de instalación de un sistema solar de extracción de agua, en el marco de la obra de adecuación del servicio de agua potable- 2ª etapa en la localidad norteña. La nueva infraestructura fue financiada por el Gobierno provincial mediante el Programa ProPAyS, que lleva adelante la Administración Provincial del Agua.

El objetivo primordial de la obra es garantizar una alimentación eléctrica a las bombas, que minimice los problemas producidos por los cortes del servicio eléctrico en la zona rural donde se ubican las perforaciones, asegurando la provisión de agua a la población y teniendo en cuenta criterios de sustentabilidad. Se instaló un equipo de generación de energía fotovoltaico por cada bomba de extracción de agua, de manera que en horario diurno (el de mayor consumo) las bombas operen alimentadas por este sistema. Estos equipos resultan muy confiables y con muy bajo mantenimiento, estimando su vida útil en más de 15 años. Adicionalmente, se prevé un ahorro del consumo eléctrico de la red convencional.

“Es una obra innovadora, con nuevas tecnologías para el ahorro de energía y que permite usar la energía solar. Las bombas que proveen al pueblo de agua potable ya se encuentran trabajando con los paneles solares”, señaló con satisfacción el presidente de la Comisión de Fomento, Gabriel Ramello, en la recorrida que realizó junto a la Agencia Provincial de Noticias por el establecimiento rural donde están instaladas las bombas, a 15 kilómetros al sur de Adolfo Van Praet.



El comisionado detalló cómo era el funcionamiento antes de la colocación de los paneles solares: “las bombas están ubicadas en un campo donde el agua es de muy buena calidad que lo único que tenemos que hacer es clorarla, pero a tenerlas a tanta distancia del pueblo nos generaba muchos inconvenientes, debido a que contamos con energía eléctrica de tendido de zona rural que con las tormentas y con otras situaciones climáticas, a veces hacía que nos quedáramos sin agua por falta de energía. Evaluando esa problemática se pensó en poner estas pantallas solares, que por más que no tengamos energía por un evento climático o mantenimiento de la línea por parte de la Cooperativa, nos proveen de electricidad para que las bombas sigan abastecimiento al pueblo con agua”, explicó.

“La idea es que en el verano donde hay mayor amplitud e intensidad solar, estas pantallas nos provean de electricidad y así solucionar esos inconvenientes que muchas veces tenemos por falta de energía eléctrica”, agregó.

Eficiencia energética

Respecto a la eficiencia energética, el jefe comunal dijo que “es una obra que está pensada para un ahorro de energía, ahora nos queda la etapa de comparación y evaluación del ahorro que vamos a tener, ya que este sistema provee de electricidad a las bombas desde el momento que sale el sol hasta que entra y solas se conectan a la electricidad cuando ya no tenemos más energía solar. Ahí vamos a tener un ahorro importante, pero como ahora está recién instalado y todavía no tenemos el parámetro de medición, cuando contemos con ello lo daremos a conocer porque creemos que va a ser un ahorro de energía, un ahorro económico importante para el municipio”, afirmó.

En relación al mantenimiento de los paneles solares, indicó que es “básico de revisar y de cuidar que estén en buenas condiciones. Sí focalizamos en el cerrado del cerco de las pantallas, porque están instaladas en un campo donde se hace agricultura y ganadería. Armamos un buen cerco de tablas, seguro, para no tener problemas con los animales y que provoquen algún tipo de daño a las pantallas”.



Finalmente, aseguró que “la obra es valiosa en su funcionalidad, pero además muy importante en la inversión que se realizó a través de un PRoPAyS, otorgado por el gobierno provincial a través de la Administración Provincial del Agua y también por inversión propia del municipio. Con la APA ya venimos trabajando hace unos años con este Programa, invirtiendo en este bombeo de agua que año a año lo vamos mejorando y estamos muy cerquita de cumplir el objetivo del proyecto. También con Vialidad, porque tenemos 15 kilómetros de tierra para venir hasta las bombas, dentro del ejido de las redes terciarias era el peor camino y se está haciendo una gran inversión en alteos y en poder tenerlo en óptimas condiciones para llegar”, completó.