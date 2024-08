Aporte solidario: “No vemos coherencia en la oposición que, ahora, quiere sumar impuestos a la producción

“Siempre estamos dispuestos a dialogar, pero necesitamos saber qué quieren en realidad. ¿Impuestos sí o impuestos no?, ¿gravar la producción o no?. No vemos coherencia en la oposición y así es difícil dialogar”, enfatizó. “Ahora están de acuerdo con poner impuestos a la producción”, respondió el gobernador Sergio Ziliotto cuando le consultaron sobre la última modificación anunciada por los diputados provinciales opositores a través de los medios donde plantean sumar a las petroleras y mineras al Aporte Solidario, a lo que se suman versiones que indican que pretenden que la industria frigorífica también esté comprendida.

Luego de inaugurar esta mañana un Centro de Desarrollo Infantil en Santa Rosa, Ziliotto fue consultado sobre la negativa opositora a asistir a la Cámara de Diputados para tratar el Aporte Solidario Extraordinario que busca garantizar la asistencia alimentaria a las familias pampeanas más vulnerables.

En relación al pedido de diálogo que plantean los diputados provinciales de la oposición Ziliotto reiteró que el Poder Ejecutivo “siempre está dispuesto.Saben que el diálogo está garantizado, pero tengo que decir que día a día nos sorprenden los cambios de postura de la oposición que ahora, por lo que hemos visto a través de los medios, están de acuerdo con poner más impuestos a la producción”.

“La verdad es que no logramos descifrar los fundamentos para tanto cambio, sobre todo después de haber firmado un dictamen”, explicó el mandatario en declaraciones a medios periodísticos,en las que advirtió que al Gobierno provincial le “sorprenden los cambios de posición oposición y también nos cuesta interpretar qué es lo que quieren realmente”.

Ziliottto reiteró que existe un dictamen sobre el proyecto que la oposición ahora se niega a debatir no dando quórum. Puntualizó que ese dictamen “elimina, por pedido de la oposición, al sector financiero que es justamente el que más ha ganado en la República Argentina en los últimos años y, tal como nosotros pretendíamos el dictamen deja en claro que no se afecta ningún emprendimiento productivo, ni bienes inmuebles, ni vehículo afectado a la producción está comprendido en este aporte que se establece por seis meses y, afecta al 1 % de la población”.

“Claramente no hay una afectación a la población de forma masiva. Solo esta comprendido el 1 % que es justamente el que tiene mayor capacidad de pago. Por estas razones es que no entendemos cual es la postura de la oposición que, por otro lado, la van modificando día a día”, dijo Ziliotto.

El Gobernador se refirió al último cambio que hicieron sobre el proyecto los diputados opositores, que se hizo público a través de los medios durante el fin de semana. “Pampetrol destina el 7 % por Ley a la Tarjeta Alimentaria, las petroleras aportan entre un 20 y un 35 % de regalías aparte de pagar impuestos. A su vez hay topes que los fijan los organismos nacionales, pero también una doctrina de la Justicia que habla de una excesiva carga de impuestos”.

Un antecedente

“Nuestra posición sigue siendo la misma: es el Proyecto de Ley que mandamos a la Cámara, que fue modificado como lógicamente pasa en el Poder Legislativo cuando hay una estricta división de poderes. La verdad es que debo reiterar que no los entendemos, pero dispuestos a dialogar siempre vamos a estar”.

Ziliotto subrayó que “en el marco de lo que votó la gente hay quince diputados que quieren aprobarlo, quince que no y hay una gobernadora que también tiene voto en el marco de la Constitución”.

“Para mí la cuestión no es inconstitucional, pero los diputados de la oposición consideran que sí. Lo cierto es que ni o como Poder Ejecutivo, ni ellos como Poder Legislativo tenemos capacidad para determinar que es constitucional o no. Hay otro poder y hay un antecedente cercano que es cuando, más allá que la oposición voto en contra, se sancionó la Ley de Emergencia de la Obra Pública que genera un gasto y se aprobó con 15 votos. SI estuvieran tan seguros de la inconstitucionalidad que plantean hubieran ido a la Justicia a plantearlo», concluyó.