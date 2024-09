Ziliotto anunció que jubiladas y jubilados nacionales no pagarán la cuota del IPAV durante un año

Lo confirmó durante la entrega de siete viviendas del plan Mi Casa en Embajador Martini, donde anunció la construcción de otras cuatro casas en esa localidad.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó este jueves el acto de entrega de siete viviendas del plan Mi Casa en la localidad de Embajador Martini y anunció que jubilados y jubiladas nacionales que perciban la mínima, y sean adjudicatarios de una casa del IPAV, no pagarán la cuota por un año.

«A contramano de lo que hace el Gobierno nacional que vetó un pequeño aumento para jubilados nacionales nosotros por 12 meses vamos a exceptuar del pago de la cuota a aquel jubilado y jubilada que sea titular de una vivienda adjudicada por el IPAV», aseguró el mandatario provincial. «La justicia social es innegociable. En ese camino siempre vamos a estar, no nos van a doblegar, no nos va a poner de rodillas», afirmó.

De la actividad participó el intendente de Embajador Martini, Ariel Boggino; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati; la presidenta del IPAV, Erica Riboyra; el vicepresidente de la Legislatura, diputado Hernán Pérez Araujo; el subsecretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; concejales y familias adjudicatarias, entre otros.

Beneficio a jubilados

Ziliotto anunció que jubilados y jubiladas que son adjudicatarios de viviendas sociales del IPAV durante un año no pagarán la cuota. «Sabemos que el Presidente, jactándose de un equilibrio fiscal inventado, ha vetado un pequeño aumento para jubilados nacionales. Pareciera que hay otras prioridades anteriores a que nuestros mayores tengan entre 15 y 20 mil pesos más por mes. Como siempre, nosotros seguiremos estando al lado del pueblo: por 12 meses vamos a exceptuar del pago de la cuota de aquel jubilado o jubilada que sea titular de una vivienda adjudicada por el IPAV. Tenemos la responsabilidad de llevar dignidad a cada rincón de La Pampa. La justicia social es innegociable. En ese camino siempre vamos a estar, no nos van a doblegar, no nos va a poner de rodillas», concluyó.