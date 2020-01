Barton: «Que no me trate de mentiroso»

«Solo quiero que el rector Alpa no me trate de mentiroso», respondió el intendente municipal Juan Cruz Barton acerca de lo manifestado por el titular de la Universidad Nacional de La Pampa. «Quiero terminar con este tema en lo mediático, no sirve ahora seguir alargándolo. Él (por Oscar Alpa) sabe que me prometió la sede para Alvear y luego me la sacó», añadió.

«No creo que a diez días de asumir quiera sacar rédito con esto. Si lo dije en los medios era porque me lo había confirmado, nada más. Incluso, respondiendo un pedido le informamos el espacio físico designado y la persona que iba a estar a cargo de la sede Era una gran noticia para los jóvenes de mi pueblo. Como prueba de que estuvimos reunidos con él es una foto que apareció en El Norte en movimiento la semana pasada», subrayó

«Solo quiero agregar que el jueves ya me pongo a trabajar para analizar y gestionar carreras universitarias para Intendente Alvear», concluyó el intendente Barton, en la breve entrevista telefónica.