Búsqueda Activa en Metileo

Debido al surgimiento de casos durante el último fin de semana, y luego de incrementar las medidas preventivas a nivel local, desde la Municipalidad de Metileo se solicitó a Salud Pública una Búsqueda Activa a fin de testear a personas sintomáticas y bloquear los posibles positivos.

“La doctora de la localidad, Carla, nos llamó, pidió colaboración y vinimos a realizar la Búsqueda Activa, el personal del centro de Salud de Metileo se va a entrenar en el procesamiento de las muestras e hisopados y demás, ajustando cuestiones para poder seguir haciendo estas búsquedas en la localidad con personal del mismo pueblo”, comentó el coordinador de Búsqueda Activa de General Pico, Javier Herradón.

Remarcando la importancia de descentralizar este tipo de acciones para que se puedan llevar adelante en cada lugar, Herradón sostuvo, ante la Agencia Provincial de Noticias: “Es una de las implementaciones que queremos lograr, que las localidades pequeñas hagan testeos rápidos. Tenemos el personal capacitado como acá en Metileo, que pueden hacer el trabajo tranquilamente”.

Finalmente, Herradón pidió a la población que utilice el barbijo, que respete el distanciamiento, que no compartan el mismo mate o botella, “pedimos colaboración y responsabilidad civil y social, porque una localidad tan pequeña como Metileo tuvo muchos casos y por lo tanto necesitamos la colaboración para determinar quiénes están infectados y quiénes no y hacer los bloqueos correspondientes. Presten colaboración al centro de salud de la localidad, que están trabajando arduamente”.

En tanto, la médica responsable del Centro de Salud, Carla Briseño, contó que debido a la aparición de 17 casos en una semana en una localidad tan pequeña, se decidió coordinar estos testeos rápidos con el equipo de Búsqueda Activa de General Pico, “y tener el bloqueo oportuno para así hacer que se transmita el mensaje a la comunidad y que disminuyan los casos y que no se expanda el COVID”.



Intendente

“Estamos muy agradecidos una vez más, con Salud de la Provincia, con todo el personal de Búsqueda Activa por la excelente predisposición. En los últimos días y tras un tiempo sin casos, surgieron 17 en pocos días y debimos aislar a un número importante de vecinos y vecinas”, contó el intendente local, Juan Carlos Pavoni.

En ese marco, el jefe comunal reiteró el pedido de responsabilidad social a la comunidad y de no ocultar información a la hora de nombrar a los contactos, “es fundamental esta labor para que podamos tener certeza de los positivos y bloquear el virus”.