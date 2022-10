Conhello celebró su 114 aniversario con un merecido homenaje a Ángel “Yayi” Re

La Municipalidad de Conhello desarrolló el acto conmemorativo por los 114 años de la localidad, oportunidad en la que se inauguró un monumento y descubrió una placa en homenaje al ex intendente Ángel “Yayi” Re.Participaron de la ceremonia el intendente Pablo Cervellini, acompañado por el subsecretario de Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Fabián Bruna, los diputados provinciales Julio González, José González, intendentes e intendentas de localidades vecinas, concejales, ex intendentes, autoridades policiales, educativas, sanitarias, vecinos y vecinas.



El jefe comunal agradeció el acompañamiento en un momento tan emotivo “homenajeando a un hijo de esta tierra, a nuestro querido Yayi, quien trabajó incansablemente por Conehllo y su gente, una persona que sin dudas como ser humano dejó una huella imborrable en quienes tuvimos la suerte de conocerlo, trabajar y aprender a su lado”.

“Hoy es un día de fiesta y también de balance, siempre es bueno repasar lo hecho porque a pesar de los dos años de pandemia en Conhello no nos detuvimos y día a día continuamos trabajando para brindar más y mejores servicios, más oportunidades y sobre todo mejor calidad de vida. Hace tres años nuestro gobernador se comprometió en llevar adelante cuatro viviendas, hoy ya fueron entregadas, estamos culminando otras seis y próximamente empezaremos a construir seis más, para un total de 16 en poco más de tres años de gestión”, continuó Pablo Cervellini.



El intendente también se refirió a otra gran obra en ejecución, “en nuestro querido club Unión Conhello, otro compromiso asumido por nuestro gobernador, con quien firmamos un convenio y estamos en un avance del 50%”.

Además, recordó que luego de muchos años se pudo volver a hacer asfalto, llegando a 16 cuadras.

“A partir de un programa nacional “Argentina Hace”, y con una inversión muy importante, estamos llevando adelante el Centro Cultural, proyecto que estaba en carpeta desde hace muchos años y que gracias a esta labor conjunta de gestión entre Nación, Provincia y Municipio está cerca de ser una realidad. Extendimos nuestras redes, de agua, gas, electricidad y estamos recambiando el 100% de las luminarias por tecnología led, renovamos el parque automotor del municipio, atendimos las demandas sociales y ese es nuestro compromiso, el de estar cerca de la gente”, prosiguió.

A modo de cierre, y previo a la inauguración del monumento, Pablo Cervellini deseó un feliz aniversario a Conhello.

Palabras a Ángel Re

El ex intendente Luis Cervellini brindó unas palabras “a su amigo”, en momentos de inaugurar un monumento que donó a la localidad, recordando “al tipo con quien soñamos este Conhello que tenemos hoy. La vida tiene estas cosas y solo Dios sabe por qué las hace, uno como persona anhela desarrollarse, tener hijos, nietos y llegar a viejo, algunos no pueden y solo Dios sabe por qué. Hoy quiero, y con las disculpas hacia las personas que por ahí no comulgan nuestras ideas, este es un acto de lealtad, para nosotros el 17 de octubre es un día sagrado y hoy es mi acto de lealtad hacia mi amigo, hacia la persona que me hizo hacer la gestión que pude hacer en Conhello y demás, ahí está el ramo de flores para él, pero también otro ramo, a dos meses y tres días de su partida, para otro amigo, don Guillermo Sago, que también dio su vida por Conhello, los dos dieron su vida por Conhello”.

En tanto, la esposa de Ángel, Mónica Servetti, agradeció en nombre de toda su familia el acompañamiento en este momento de reconocimiento, “Yayi hizo lo que sentía, hizo lo que quiso, como quiso, cuando quiso, contra altibajos, muchos obstáculos, pero si hay algo en su esencia de vida y que nos transmitió fue esto de hacer lo que sentíamos pero disfrutando de la vida. Aferrándonos a ello, que fue su esencia, como familia disfrutar de este momento, de este reconocimiento y la cálida compañía”.

Finalmente, deseó una buena jornada de festejo para la localidad y felicitó a Pablo Cervellini, “porque tuviste que tomar las riendas de todo esto en un momento que no estaba esperado para nadie, lo supiste hacer, lo seguís haciendo y augurándote lo mejor”.