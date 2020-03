Coronavirus: se analizan ocho casos en La Pampa

Desde la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud se reiteró que la Provincia no registra casos confirmados o sospechosos del virus. Sí se están analizando ocho casos, según lo indica el protocolo ampliado del Ministerio de Salud de la Nación.El parte epidemiológico a la comunidad varía según los cambios de definición del Ministerio de Salud de la Nación. Por ello, a raíz de la última modificación del mismo, es que el Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa informó que se ubicó a cinco pacientes con neumonía (que antes no se estudiaban) bajo control y seguimiento.

En función de esto cabe informar que hoy se encuentran en total ocho pacientes en estudio en la provincia, de los cuales a seis se le tomaron muestras que serán analizadas en el Instituto Malbrán. Funcionarios de Salud Pública provincial reiteraron que al día de la fecha no hay casos de circulación comunitaria en la provincia de La Pampa, como tampoco casos positivos de COVID-19.

Es importante destacar que con el nuevo protocolo de Nación, los casos a estudiar son más amplios, ya que incluyen una multiplicidad de patologías que podrían estar asociadas a la pandemia.