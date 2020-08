Covid-19: 1 nuevo contacto estrecho resultó positivo en General Pico

El nuevo caso en La Pampa está vinculado al confirmado días atrás, con nexo en Buenos Aires.

El Gobierno de La Pampa a través del Ministerio de Salud comunica que en horas de la tarde del día de 24 de agosto se finalizó con el procesamiento de 28 muestras, en los laboratorios de Bacteriología del Hospital Lucio Molas, del Hospital Gobernador Centeno y en el laboratorio Central de la Dirección de Epidemiología, 1 de ellas resultó positiva para COVID-19. Se trata de una persona de General Pico que estaba cumpliendo aislamiento desde el día 9 de agosto, por ser considerada contacto estrecho de un caso confirmado en Buenos Aires. La paciente no refiere contactos estrechos debido al aislamiento que venía realizando.



Aclaración sobre la carga de casos confirmados en el Reporte Nacional

Es importante aclarar que existe una diferencia de casos confirmados entre el Reporte Provincial y el Nacional ya que se asisten y notifican pacientes que viven en otras provincias que tienen domicilio legal (el que figura en el DNI) en la provincia de La Pampa.



Búsqueda Activa en el barrio Santa María de Las Pampas

En el día de la fecha desde el Ministerio de Salud de la provincia, se llevó adelante un trabajo de campo en el barrio Santa María de Las Pampas. La finalidad del mismo consistió en detectar precozmente patologías respiratorias a través del programa Búsqueda Activa de posibles casos de COVID-19. Se relevaron 329 viviendas y 1535 personas de las cuales ninguna presentó síntomas compatibles con este nuevo coronavirus. Se reforzaron medidas de protección personal y comunitarias, no realizando ningún hisopado para diagnóstico de COVID-19.

También se intensificó el control de vacunas en menores y instó a la población a realizar consultas programadas para control de patologías crónicas, control de embarazo, control de niño sano, etc. Para efectuar estos controles se debe llamar al centro de salud de Barrio Aeropuerto.



Situación provincial

Desde el inicio de la pandemia en la Provincia se registraron un total 188 casos positivos para COVID-19, de los cuales 170 se han recuperado y 18 permanecen activos. Estos últimos están distribuidos de la siguiente manera: 5 en la ciudad de Santa Rosa, 9 en General Pico, 2 en Catriló, 1 en Realicó y 1 en Macachín.

Los contactos estrechos de los casos confirmados son 79 y se encuentran cumpliendo aislamiento estricto, los mismos son monitoreados por personal de Salud.

Al día de la fecha se les ha tomado muestra a través del hisopado nasofaríngeo en La Pampa a 2940 personas.

Se encuentran internadas un total de 6 personas confirmadas para COVID-19. En General Pico 3 personas en el Hospital Gobernador Centeno, de las cuales 2 permanecen con estado moderado y 1 persona en terapia intensiva. En el Centro Emergente de Asistencia Respiratoria de la localidad de Santa Rosa, se encuentran internadas 3 personas, 1 en Terapia Intensiva y 2 en clínica médica.