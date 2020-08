Covid-19: cómo funcionará el Sistema de Trazabilidad Ciudadana

Se trata de una nueva herramienta en la lucha contra la Covid-19 implementada por el Gobierno provincial que se potenciará con responsabilidad social.

El sitio web trazabilidad.lapampa.gob.ar será su marco de implementación y estará operativo a partir de las 8 desde este lunes 10.

Como fuera anunciado por el gobernador Sergio Ziliotto, este registro tiene como objetivo conocer, al momento de producirse un caso positivo de Covid-19, el movimiento de aquellas personas que sean consideradas contacto estrecho del mismo y que por consiguiente deben aislarse en forma inmediata.

Para los responsables de los establecimientos donde se desarrollen actividades económicas, físicas, recreativas y deportivas que hayan sido habilitadas, la carga de datos será de carácter voluntario.

Sólo será obligatoria la carga de datos por parte de las dependencias del Poder Ejecutivo mientras que a los otros poderes públicos nacionales, provinciales o municipales se los invitará a adherir a esta modalidad.

En todos los casos, la identificación de cada persona que ingresa a una actividad habilitada será una opción personal, respetando la decisión de cada ciudadano de sumarse o no a esta nueva estrategia.

Detalles del procedimiento de registro

El sistema es un “portal/sitio web”, es decir, no hay que bajar ninguna aplicación. Se accede desde un navegador (Chrome, Mozilla, Internet Explorer, etc.) ingresando al sitio trazabilidad.lapampa.gob.ar

Sólo deberán ingresar los titulares o responsables de los establecimientos de actividades habilitadas, públicas o privadas, y no los ciudadanos/as que concurran al mismo.

Al ingresar, el primer paso será REGISTRARSE COMO RESPONSABLE del establecimiento, ingresando CUIT, razón social, y los datos del responsable (DNI, Nro. Trámite y Sexo).

A continuación, deberá registrar el/los domicilios de atención al público.

Por cada establecimiento deberá identificar Denominación, Domicilio, correo electrónico (se puede poner un correo electrónico por establecimiento o uno para todos los establecimientos) y teléfono para generar su clave de acceso.

El sistema enviará automáticamente un correo electrónico con los datos de acceso inicial para cada establecimiento registrado. En este último caso, le llegarán tantos correos con claves como domicilios de establecimientos registrados.

Cumplidos los pasos 3 y 4, cada establecimiento ingresará diariamente para registrar sus clientes o visitantes y personal de trabajo, los siguientes datos: DNI, sexo (si el sistema no identifica a la persona, se deberá agregar apellido y nombre) y teléfono de contacto.

Esta carga puede efectuarse en cualquier momento del día. Lo sustancial es que toda persona que haya ingresado al establecimiento sea cargada en ese mismo día.