Covid-19: el lunes no habrá cambios de flexibilización en La Pampa

El Gobierno provincial informó que no se producirán cambios en el esquema de restricciones en forma apresurada y sin análisis. En virtud de no haberse emitido aún el Decreto del Gobierno nacional con las nuevas medidas anunciadas el pasado jueves por el presidente Alberto Fernández en relación al COVID-19, La Pampa no cuenta con ningún elemento que establezca o amerite modificaciones.

Una vez publicado el Decreto, como metodología ya establecida, será analizado por el Comité de Crisis y, de corresponder, se avanzará en la readecuación de la legislación provincial.

Así, se comunicará previamente a su aplicación.