Educación ambiental: una materia pendiente

Este espacio tiene como objetivo que reflexionemos acerca de nuestras acciones y decisiones que llevamos adelante sobre el ambiente.

En esta oportunidad quisiera que reflexionemos acerca del concepto de Educación Ambiental y lo que implica trabajar de esto en la Provincia de La Pampa.

Educación ambiental…dos palabras que para algunos no significa nada y para otros es un estilo de vida.

Dos palabras que nos llevan a reflexionar acerca de dónde venimos y hacia dónde vamos.

Dos palabras que nos dan la oportunidad de corregir nuestros errores para tener un mejor futuro.

Dos palabras que nos indican cuánto tenemos que mejorar como ciudadanos de este planeta.

Y es así como desde mi lugar, como ciudadana y profesional, quiero hacer algo, no importa si es pequeño, lo que interesa es hacer algo de lo mencionado anteriormente para mejorar nuestra calidad de vida.

No es fácil trabajar la Educación Ambiental en una provincia donde no existe la industria, con un Estado ausente en esta temática y con ciudadanos que parece que no ven la necesidad urgente de empezar a revertir la situación… Trabajo esta rama de mi carrera desde el año 2017. Primero empecé con mi programa radial, luego la columna de los diarios, más tarde llego el taller de ambiente para chicos de edad primaria y desde ahí se desprendió por ejemplo la muestra fotográfica de aves de La Pampa, nunca pude lograr que el Estado me financiara alguno de estos proyectos.Y en épocas de crisis las publicidades no abundan.

Esta misma columna la había publicado el año pasado…Y saben ¿qué es lo triste? Que la situación no ha cambiado en relación a la educación ambiental, o lo que es peor se vio afectada por la pandemia prohibiendo los encuentros presenciales. Pero lo que no se detuvo fueron los desastres ambientales.

Ojalá las próximas generaciones nos perdonen por el daño que le hemos causado.

Pero a pesar de las dificultades que se encuentran al transitar este camino sigo convencida que voy por el camino correcto.

Es necesario educar a los ciudadanos en temas ambientales porque si continuamos por ejemplo, consumiendo y desechando sin pensar en el mañana, vamos hacia el colapso. Y recordemos siempre que la Tierra es el único planeta donde podremos vivir.

Por esto y por mucho más, los invito a reflexionar sobre este texto y sobre las próximas columnas que desarrollaré.

Recuerden que cuidar el ambiente es una tarea de todos y entre todos.

Hasta la próxima semana.

Autora del texto:

Ing. en Recursos Naturales y Medio Ambiente: Gerbaudo Yamila Lucrecia.

E-mail: yami-lucre@hotmail.com

Fotografía: http://www.acn.cu/, 2017.