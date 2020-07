El Gobierno provincial trabaja por una solución para la Terminal de Ómnibus de Realicó

El ministro de Gobierno, Justicia y DD. HH., Daniel Bensusán, y el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, recorrieron hoy la obra de la Terminal de Ómnibus de Realicó, junto al intendente de esa localidad, José Álvarez, y funcionarios municipales. También visitaron el polideportivo municipal, donde funciona una pileta climatizada.

“Fuimos invitados por el intendente a recorrer algunas obras de Realicó y a dialogar sobre el avance de la ciudad, en esta nueva gestión municipal. que ha encarado hace poco tiempo. La terminal es una obra que hace muchos años que los realiquenses necesitan que se habilite, de una vez por todas. Está toda la estructura y se necesitan solucionar algunos problemas para la habilitación”, detalló el ministro Bensusán.

Entre los inconvenientes, comentó que “hay algunos convenios con Obras Públicas de Nación, que se debe rever por los valores que han quedado muy desfasados. La habilitación de la terminal fue un compromiso de José, que hizo en su plataforma el año pasado con el apoyo del Gobierno Provincial, con el apoyo del Gobernador Sergio Ziliotto. Vinimos a verlo personalmente con el Secretario de Asuntos Municipales para ver que hace falta, cuáles son los trámites que se deben hacer, rever el vínculo con Nación, si va a seguir o no va a seguir, y darle nuestro apoyo para que los realiquenses puedan tener su terminal”.

“Esta es una obra impresionante, que una vez habilitada le va a dar otra vida a esta zona de Realicó, con accesos directos en la ruta, hay un boulevard que está proyectado para comunicarse con el ingreso a la ciudad. Es una zona muy transitada, cuando no estábamos en emergencia sanitaria pasaban entre 80 y 100 colectivos. Es un movimiento muy grande, que le va a dar una fuerza a la actividad económica de la localidad y tenemos el compromiso de ayudarlo a José para que pueda terminar con todo esto”, concluyó el ministro.



“Esta visita se la debíamos al intendente”

El secretario de Asuntos Municipales del Gobierno Provincial, Rogelio Shanton, destacó la posibilidad de poder volver a recorrer localidades, “porque este tiempo que estuvimos sin salidas, pero tuvimos contacto por otras vías. Esta visita se la debíamos al intendente, ya que los reclamos de él los sabemos, pero era importante llegar, conocer la problemática de esta terminal y esto vendría a subsanar un problema muy importante”.

Más adelante aseguró que desde su área “tenemos contacto a diario con los municipios, y en este tiempo hemos estado preocupados y ocupándonos del pago de los sueldos y aguinaldos. El gobernador Ziliotto ha tenido una respuesta inmediata con todos los intendentes de la provincia de La Pampa. Hasta el momento hemos venido soportando la situación económica de una manera importante y asistiendo a todos los gobiernos municipales”.



Intendente de Realicó

Por su parte, el intendente de Realicó, José Álvarez, agradeció la presencia del Ministro y el Secretario de Asuntos Municipales, “es un orgullo para la localidad que vengan las autoridades que nos están visitando hoy. La terminal es un anhelo de todos los realiquenses, esta es una obra que está parada hace muchos años, por distintos motivos no se ha podido terminar. Todos los intendentes que pasaron hicieron lo que pudieron para poder inaugurarla y no pudieron. Hoy yo tengo la suerte de estar integrando un Gobierno Provincial con las características del gobernador Sergio Ziliotto”.

Sobre la obra dijo que “le va a dar mucho despegue económico y un desarrollo importante a esta zona de Realicó. Le comentaba al ministro que cuando hicimos un análisis, calculamos que pasaban entre 80 y 100 micros por día. Si nosotros multiplicamos por 30 son 2.500 o 3.000 personas que pueden pasar por Realicó, así que tenemos mucha esperanza”.

Finalmente informó que el objetivo de la gestión comunal actual “es dar de baja el convenio con Nación y seguirlo con la Provincia, porque es más fácil, las relaciones son otras. Tenemos muy buena relación con el Gobierno Provincial”