Juegos Patagónicos: La Pampa subcampeona en voley y básquet masculino

Los seleccionados masculinos pampeanos de vóley y básquet perdieron hoy y resultaron subcampeones en el cierre de los 19 Juegos Patagónicos (Epade), que se desarrollaron simultáneamente en La Pampa, Río Negro y Neuquén.

En tanto que, en la general, La Lampa quedó cuarta y Río Negro se coronó campeón, escoltado por Chubut y Neuquén. Quinta fue Tierra del Fuego y sexta, Santa Cruz. En cuanto al medallero, la delegación pampeana fue la que más preseas sumó: logró un total de 72, de las cuales 30 de oro, 17 de bronce y 25 de plata. Cabe recordar que los Patagónicos había iniciado el mes pasado en Neuquén con natación, en donde los y las pampeanas quedaron primeras. Este viernes, en el Autódromo Provincia de La Pampa de Toay, en la prueba de relevos de MTB, el pampeano Bautista Peón Somoza logró el segundo lugar tras una increíble remontada. Ganó el rionegrino Joaquín Bautista Gil. Además de Peón Somoza, el equipo de La Pampa se completó con Vicente Lluch y Geremías Leis.

En tanto que, en el femenino, la pampeana Ailín Tripailao fue cuarta. Se impuso la neuquina Guadalupe Suñiga. El seleccionado pampeano se completó con Juanita Rosso y Elisa García López.

En la cancha del Polideportivo Butaló de Santa Rosa, en horas de la mañana, el equipo femenino de vóley superó a Neuquén por 3 a 0 (25-8, 25-19. y 25-18) y se adjudicó el tercer lugar del podio.

En la final, Río Negro superó a Chubut en el tie break en un emocionante final. Por la tarde, en la rama masculina, La Pampa perdió la final ante Río Negro por 3 a 1 (21-25, 25-23, 25-19 y 25-18), en un vibrante partido y un excelente marco de público, que no paró de alentar a al equipo local. Los pampeanos, que habían comenzado muy sólidos, ganaron el primer set, pero luego perdieron los siguientes tres, no pudiendo sostener el buen desempeño debido a las lesiones de Bruno Testa y Vicente Campaso, dos jugadores claves en el ataque local.

Por el tercer puesto, Chubut venció a Santa Cruz 3 a 2.

Sede Viedma

En Viedma, Río Negro, el seleccionado masculino pampeano de básquet se colgó la medalla de plata al perder la final ante el local Río Negro 56 a 49. El bronce fue de Neuquén, que superó a Santa Cruz 67-63.

En el básquet femenino, La Pampa ya había cerrado su participación el jueves con un quinto puesto, luego de superar en su partido final a Tierra del Fuego por 44 a 39. El campeón fue Neuquén, que en la final le ganó 51-27 a Río Negro.

En fútbol femenino, La Pampa perdió por el tercer lugar ante Chubut 2 a 0. Se coronó campeón Río Negro al vencer en la final a Neuquén 1 a 0.

En el masculino, la Selección pampeana perdió por el tercer lugar del podio ante Neuquén 3 a 1. El oro fue de Río Negro, que superó por penales en la final a Chubut 5 a 4, luego de igualar 0 a 0.

Sede Neuquén

En Neuquén se cerró la competencia de atletismo con las pruebas finales. En el femenino, el cierre tuvo un bronce para la posta combinada de La Pampa y para Naomi Dovano en la prueba de 1500 metros con obstáculos. El seleccionado femenino provincial terminó tercero en la general, detrás de Chubut y Tierra del Fuego.

En el masculino, Martín Mota obtuvo el oro en 1500 metros con obstáculos y Marcelo Jesús cerró con una medalla de plata en lanzamiento de martillo (33,690 metros). El equipo pampeano cerró en el tercer puesto de la general, detrás de Chubut y Tierra del Fuego.

En handball femenino, La Pampa logró el bronce al vencer a Santa Cruz 35 a 20. El oro fue para Chubut, que le ganó la final a Río Negro 23 a 17.

En el masculino, La Pampa terminó cuarta luego de perder en el duelo por el tercer puesto ante Río Negro 40 a 19. El oro fue de Chubut, que superó 32-30 a Neuquén en la final.