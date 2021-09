El Provincial de Fútbol Femenino ya está en marcha

(Foto: equipo de la localidad de Vértiz)

Este fin de semana se puso en marcha el Torneo Provincial de Fútbol Femenino.

A continuación síntesis de las jornadas

PRIMERA FECHA EN DORILA -ZONA 2

Domingo 19 de septiembre

Resultados:

Dorila – Bdo. Larroudé 0

Vértiz 0 – Catriló 0

Mafalda 1 – Colonia Barón 0

*) Sin Límites (+) – Agustoni (+) -se reprogramará-

Eduardo Castex desertó a último momento!

Posiciones:

1°) Dorila: 3 ptos (+4)

2°) Mafalda: 3 (+1)

3°) Catriló: 1 (-)

3°) Vertiz: 1 (-)

5°) Cnia Barón: 0 (-1)

6°) Larroudé: 0 (-4)

7°) Agustoni

7°) Sin límites (no jugaron)…se reprogramará

Próxima fecha: en Vértiz (2da) -Domingo 26/09-

10:00hs Vertiz vs Dorila

11:30hs Cnia Barón vs Larroudé

13:00hs Sin límites vs Catriló

14:30hs Mafalda vs Agustoni…

PRIMERA FECHA EN GENERAL ACHA – ZONA 3

Sábado 18 de septiembre

Resultados:

Tus Amigos 1 – Doblas 0

Jacinto Arauz 1 – San Martín: 0

Femegol (Acha) 4 – Anchorena: 0

Posiciones:

1°) Femegol: 3 Ptos (+4)

2°) Jacinto Arauz: 3 (+1)

2°) Tus Amigos: 3 (+1)

4°) Doblas: 0 (-1)

4°) San Martín: 0 (-1)

6°) Anchorena: 0 (-4)

Próxima fecha: en Jacinto Arauz -Sábado 25/09

13:00hs Jacinto Arauz vs Tus Amigos

14:30hs Anchorena vs Doblas

16:00hs Femegol vs San Martín…

PRIMERA FECHA EN ARATA – ZONA 4

Sábado 18 de septiembre

Resultados:

Parera 1 – Arata: 0

Rancul 3 – Quetrequén 1

Caleufu 0 – Costa de Luiggi 0

La Maruja 3 – Ferro de Realicó 0

Libre: Sportivo Realicó

Posiciones:

1°) La Maruja: 3 Ptos (+3)

2°) Rancul: 3 (+2)

3°) Parera: 3 (+1)

4°) Caleufú: 1 (-)

4°) Costa Luiggi: 1 (-)

6°) Arata: 0 (-1)

7°) Quetrequén: 0 (-2)

8°) Ferro (R): 0 (-3)

9°) Sportivo (R):

Próxima fecha: 2° (Realicó/ Sportivo) -Sábado 25/09

11:00hs Sportivo vs Caleufú

12:30hs Costa de Luiggi vs Parera

14:00hs La Maruja vs Quetrequén

15:30hs Rancul vs Arata

Libre: Ferro de Realicó

PRIMERA FECHA EN 25 DE MAYO – ZONA 5 A

Sábado 18 de septiembre

Resultados:

Esc. Municipal (25) 5 – LUPA (25 Mayo) 0

Algarrobo del Aguila 1 – La Humada 0

Muni Sta Isabel 0 – Juventud Unida (Sta Isabel): 0

Posiciones:

1°) Esc. Municipal (25): 3 Ptos (+5)

2°) Algarrobo: 3 (+1)

3°) Muni Sta Isabel: 1 (-)

3°) Juventud Unida Sta Isabel: 1 (-)

5°) La Humada: – (-1)

6°) LUPA (25): – (-5)

Próxima fecha: en La Humada -Sábado 25/09

11:00hs La Humada vs LUPA

12:30hs Juventud Unida Sta Isabel vs Esc Municipal 25

14:00hs Algarrobo vs Muni Sta Isabel…

PRIMERA FECHA EN VICTORICA – ZONA 5 B

Sábado 18 de septiembre

Resultados:

Arizona (San Luis) 1 – La Redonda 0

Telén: 2 – Municipalidad de Victorica 0

Libre: Anchorena (San Luis)

Posiciones:

1*) Telén: 3 Ptos (+2)

2°) Arizona (SL): 3 (+1)

3°) La Redonda Victorica: 0 (-1)

4°) Municipalidad de Victorica: 0 (-2)

5°) Anchorena (SL):

Próxima fecha: Telen -Sábado 25/09-

12:00hs Telén vs La Redonda Victorica

13:30hs Anchorena (SL) vs Arizona (SL)

Libre: Municipalidad de Victorica.