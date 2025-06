EMPATEL celebra cuatro años de compromiso con la conectividad y el desarrollo de La Pampa

Este domingo 1º de junio marca el cuarto aniversario de EMPATEL SAPEM, una empresa provincial que es un pilar fundamental en la expansión de la conectividad en la provincia de La Pampa

Desde su creación, la Empresa Pampeana de Telecomunicaciones ha trabajado para reducir la brecha digital, garantizar el acceso a internet de calidad a costos accesibles para todos los pampeanos y fortalecer el desarrollo tecnológico en cada rincón del territorio. En sus cuatro años de trabajo EMPATEL cumplió y avanzó con diferentes hitos. Llevó adelante la ejecución del primer Plan Provincial de Conectividad, impulsado por el Gobernador Sergio Ziliotto y el Ministerio de Conectividad y Modernización, realizando obras que llevaron internet de alta velocidad a veintidós localidades; y en la actualidad con el segundo Plan de Conectividad que se encuentra en curso con obras concluidas y un avance importante.

El presidente de EMPATEL, Andrés Zulueta, explicó a la Agencia Provincial de Noticias: “La inversión que hace la Provincia en nuestra empresa termina siendo productiva y social, porque cuando llegamos a cada localidad con internet de alta velocidad esto representa un nuevo estilo de vida para todos sus vecinos. Y, entre otras cosas, somos una razón más para que sus jóvenes, si lo deciden, no tengan que irse a una ciudad más grande para continuar sus estudios”. El mejor ejemplo de la importancia y desarrollo de EMPATEL ocurrió en 2024, cuando el presidente Javier Milei decidió abandonar el financiamiento a políticas para conectividad de escuelas públicas, y EMPATEL y su red de cooperativas y proveedores de internet jugaron un rol clave para que más de 250 establecimientos educativos pampeanos no se quedasen sin acceso. Gracias a la infraestructura existente, se garantizó la conectividad y se dio una respuesta sustancialmente más económica al Gobierno provincial de lo que hubiera sido contratar servicios a otras empresas privadas o servicios satelitales.

Zulueta destacó además “la visión de eficiencia del Gobierno provincial en conectividad es algo que no hace ninguna otra provincia. Un tendido de fibra óptica como el que realizamos en una localidad, o una antena para llevar señal de celular a una zona rural requiere una inversión apenas superior a una vivienda social. Y no se trata de que el Estado provincial haga elegir una u otra obra, porque hoy está llevando las dos, sino de entender el valor que aporta una obra de este tipo y el impacto que tiene en una comunidad mejor conectada”.

Para comprender la expansión de la cobertura de internet en La Pampa, la Provincia desde 2019 a la fecha alcanzó los 2.247 kilómetros de extensión en su red y hoy 71 localidades cuentan con fibra óptica en sus hogares. En gran parte este crecimiento fue posible, además de las inversiones realizadas por la Provincia a través de EMPATEL, por el financiamiento que ha realizado el Gobierno provincial con líneas de créditos especificas a cooperativas y empresas pampeanas.

La empresa se destacó además por su sinergia con el sector privado. Primero por el histórico y sólido trabajo en conjunto que lleva adelante con cooperativas y empresas pampeanas, y segundo por el acuerdo para ampliar la conectividad móvil con una empresa multinacional como Claro a través de un plan inédito a nivel nacional para que todas las localidades de La Pampa tengan cobertura móvil antes de que termine 2027.

Reconoció que “a nivel conectividad todavía existen desafíos, pero tenemos una estrategia con objetivos definidos y enfocada en reducir la brecha digital para que haya un desarrollo territorial equitativo en toda la provincia. Y ese camino lo estamos recorriendo junto al Ministerio de Conectividad y Modernización con resultados concretos y palpables, con localidades pequeñas que ya tienen internet de alta velocidad o señal de celular”.