En La Pampa rige el programa de Precios Cuidados y se acompañarán las medidas de Nación

La Dirección General de Defensa del Consumidor del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, señaló el acompañamiento al cumplimiento y el control de las nuevas medidas implementadas desde la Secretaría de Comercio Interior de Nación, respecto al congelamiento de precios en determinados productos. Pero aclaró que la Ley de Abastecimiento no es la ley rectora del organismo y destacó la vigencia de la aplicación del programa Precios Cuidados en La Pampa.

Debido al anuncio realizado horas atrás desde la Secretaría de Comercio Interior de Nación, poniendo en vigencia la Resolución que contiene casi 1.500 productos en todo el país con los precios al primero de octubre, que es de obligatorio cumplimiento, la directora General de Defensa del Consumidor de la provincia, Florencia Rabario, explicó a la Agencia Provincial de Noticias que Nación “está haciendo uso de una herramienta que legalmente tiene habilitada, que es la Ley de Abastecimiento Nº 20680, y estableciendo fijación de precios. El listado aparece como anexo de la misma resolución, una cantidad importante y por supuesto discriminado por provincia en función de criterios que habrán tenido en cuenta por la distancia y demás factores que afectan el comercio en general”.



La funcionaria confesó que hasta el momento no han tenido contacto con Nación para saber más detalles en cuanto a la implementación, por lo inminente que fue la medida.

“Defensa del Consumidor y todas las áreas del Gobierno provincial siempre estamos a disposición para acompañar el cumplimiento y el control de estas medidas, pero en principio se enmarcó esta resolución dentro de la Ley de Abastecimiento, que no es nuestra ley rectora”, explicó.

“Somos autoridad de aplicación de la Ley Nº 24240 y ese es nuestro marco de actuación originario. Sin embargo siempre que Nación lo pidió y lo instrumentó dentro de algún acto administrativo, hemos colaborado para poder llevar a cabo los distintos programas que actualmente tenemos vigentes. Esperemos que en ésta salga normativa complementaria que nos habilite, a nosotros o alguna otra área del Gobierno provincial, a acompañarlo en la gestión”, agregó.



Rabario afirmó que “la medida era realmente necesaria”. “Lamentablemente, de lo que se puede saber por los considerandos de la resolución, tuvo que ser aplicada en virtud de que no hubo un acuerdo. Esto es una herramienta compulsiva, pero esperemos que sea el inicio para poder llevar adelante las negociaciones suficientes. Siempre los acuerdos logran una inmediatez en su cumplimiento y ahí es donde entra la preocupación de Defensa del Consumidor. Por eso siempre enseguida nos metemos en estos temas, en función de que nuestro objetivo es buscar el bienestar del consumidor lo antes posible. Esperemos que sigan las negociaciones a pesar de la Resolución y de solicitar la colaboración de Defensa, ahí estaremos”, manifestó.

“Siempre apoyamos cualquier medida que traiga por fin primero el beneficio del trabajador. Tal vez el Gobierno nacional ha hecho análisis y utilizará esta herramienta y la creerá la más apropiada, pero siempre que sea en beneficio de los pampeanos vamos a colaborar en su aplicación”, agregó.



Respecto a cómo se venía trabajando en La Pampa, la directora de Defensa del Consumidor, afirmó que “se hablaron muchas cuestiones de Precios Cuidados porque en realidad, como desconocíamos que herramienta se iba a aplicar en este caso, de ser Precios Cuidados, la gran y notoria diferencia es que es un acuerdo. Y como tal, en la mesa de negociación estaban los grandes supermercadistas, que tenemos representación en nuestra Provincia, donde trimestralmente se sientan las partes a mejorar los listados de los productos incorporados y rever los precios de los mismos”.

“En nuestra Provincia es bastante exitoso nuestro programa porque trimestralmente la variación de precios que han acordado las partes, nunca ha superado el 6% y después se mantiene fijo hasta la nueva negociación. A pesar de que son 700 productos, realmente es muy importante porque por ser un acuerdo, la forma de trabajo es muy diferente, inmediatamente se encuentra en góndolas. Cuando no los encontramos hemos labrado las actas correspondientes y hemos sancionado lo que se puede observar en el Boletín Oficial. La idea de que se fortaleciera el programa Precios Cuidados nos resultaba mucho más práctico, ya tenemos la estructura armada para poder continuar con las fiscalizaciones. Siempre apostamos a que le de crecimiento y se pueda multiplicar la cantidad de productos incorporados. Esperemos que ese Programa no resulte afectado por estas medidas, el cual en los términos de la nueva resolución no ha sido tocado. Por eso hay que dejar tranquila a la población de que el Programa Precios Cuidados sigue vigente y seguiremos trabajando como siempre”, puntualizó.



Por último, se refirió al papel que cumplen los pequeños y medianos mercados en estas medidas. “Es importante hacer una diferencia para no confundir a los consumidores. En el marco del programa Precios Cuidados, como es un acuerdo voluntario, es obligatorio sólo para los puntos de ventas de los grandes supermercadistas que acordaron. Es decir, no están presentes en cualquier almacén, mercado o autoservicio de la Provincia, sino en aquellos que han sido incorporados. Siempre invitamos a que se puedan adherir nuevas cadenas locales al mismo. Ahora bien, si nos vamos a la nueva resolución del día de ayer, esa resolución no discrimina, y por lo tanto su aplicación sería para el 100% de los puntos de venta que tuvieren estos productos ofrecidos al consumidor”, concluyó.