Entregaron 44 viviendas en Intendente Alvear

En el marco del Plan de Viviendas “Techo Digno”, esta mañana tuvo lugar el acto de entrega de 44 viviendas a vecinos de Intendente Alvear.

Formaron parte de la ceremonia el gerente general del IPAV, Walter Faccipieri, el secretario de Asuntos Municipales, Rodolfo Calvo, la diputada provincial, Patricia Testa, la directora de Asuntos Municipales, Silvia Larreta, concejales y demás funcionarios provinciales y municipales, que se sumaron a los vecinos y fueron recibidos por el intendente local, Francisco Traverso.

Tras la entrega de llaves, el padre Esteban realizó la bendición de las unidades habitacionales y se procedió con el tradicional corte de cintas.

En nombre del Gobierno provincial, el gerente general del IPAV acercó el saludo del gobernador, Carlos Verna y felicitó a los adjudicatarios por la casa propia. “Ha sido muy difícil construir viviendas en función de que con Nación no se han firmado nuevos convenios y son viviendas que vienen del Gobierno anterior. Hemos creado a nivel provincial el Plan Mi Casa, que va a paliar un poco esta situación, y es para localidades de 10 mil habitantes”, añadió.

Esperanzado en nuevos convenios con el próximo Gobierno nacional, Faccipieri explicó que las viviendas Fonavi se construyen en mayores cantidades, lo que permite que más vecinos puedan acceder al techo propio.

Con una inversión, a valores actuales de unos 100 millones de pesos, estas 44 casas brindan un alivio a vecinos de Intendente Alvear. “Asimismo es importante que sean solidarios y paguen las cuotas, eso va a permitir desde el IPAV construir nuevas viviendas. Lamentablemente no hay buena costumbre de contribuir con las cuotas y sabemos del padecimiento de las familias cuando no tienen vivienda, de andar mudándose de un lugar a otro o pasar privaciones para cumplir con un alquiler. Por eso les pedimos solidaridad para seguir, lo antes posible, con planes de vivienda”.

A modo de cierre agradeció y brindó la bienvenida a las familias que van a recibir su vivienda.

Intendente

Luego de brindar la bienvenida a las autoridades, el jefe comunal hizo referencia a este día tan esperado, “fue un proceso de mucha ansiedad, angustia, espera, incertidumbre y realmente se pudo concretar, así que es para todos y para Intendente Alvear un día de júbilo, de festejo”.

En ese marco, Traverso felicitó a los adjudicatarios y les dijo a quienes aún esperan por su vivienda “que sigan luchando, que sigan apostando, que sigan soñando porque todo llega en la vida, como a ustedes les ha llegado en el día de hoy”.

El intendente brindó un párrafo especial a varias personas en lo que es el cierre de su gestión al frente del municipio, agradeció a Rodolfo Calvo y Silvina Larreta, de la Secretaría de Asuntos Municipales. “Quiero personalmente y públicamente agradecerles estos cuatro años de trabajo conjunto, me he sentido muy cómodo con ustedes. Hemos podido, más allá de las diferencias políticas, trabajar sin inconvenientes, siempre diciéndonos la verdad cara a cara y me he sentido acompañado en los momentos tan difíciles que nos tocó atravesar en estos años”. Pidió enviar un saludo “muy grande al señor gobernador y también le hagan llegar mi alegría porque su salud está encaminada y eso también es muy importante”.

Traverso también dedicó un párrafo especial a todos los que lo han acompañado en la gestión, “todo lo que hice lo hice por amor por este pueblo, con honestidad y convencido de que siempre teníamos que mirar para adelante”, expresó, agradeciendo también el aporte y respeto con lo que será la futura gestión de gobierno local.

Finalmente, manifestó palabras muy elogiosas desde lo personal a la diputada provincial Patricia Testa, “te agradezco haberme acompañado a lo largo de estos cuatro años”.

Adjudicatarios

En nombre de los adjudicatarios, Carolina Spandock se refirió a los muchos sentimientos e imágenes que se le cruzaron por la cabeza a la hora de dirigirse a los presentes. “Quizá era la ilusión de cumplir un sueño, por fin puedo tener una casa para mí y para mi hija, y creo que hablo por todos los adjudicatarios que ahora son mis vecinos cuando digo que hace mucho tiempo esperábamos cubrir esta necesidad”.

“Hoy solo nos quedan palabras de agradecimiento, quiero, en nombre de todos, dar las gracias al municipio, al IPAV y al Gobierno provincial. Hoy nos toca a nosotros poder vivir este hermoso momento, muchas gracias”, concluyó.