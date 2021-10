Entregaron títulos a guardavidas egresados en el norte provincial

En las instalaciones del Parque Recreativo “Delfín Pérez” de General Pico se llevó adelante la entrega de diplomas a 18 egresados de la Escuela Provincial de Guardavidas, residentes en las localidades de Eduardo Castex, Bernardo Larroudé, Caleufú, General Pico, Villa Mirasol, Alta Italia, Hilario Lagos, Vértiz, Arata, Agustoni e Intendente Alvear.

Participaron de la ceremonia el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Pablo Bensusán, el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, la intendente de General Pico, Fernanda Alonso, el subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social, Ceferino Almudevar, el vicepresidente del Banco de La Pampa, Alberto Giorgis, autoridades nacionales, provinciales, municipales, representantes gremiales, docentes y familiares de los flamantes guardavidas.



“La Pampa tiene muchos espejos de agua, sean naturales o artificiales, y la demanda y la inversión pública del Gobierno y las instituciones hace que haya más cantidad de piletas para el desarrollo de actividades. Eso generó la necesidad de que estos ámbitos estén más cuidados”, manifestó el ministro de Desarrollo Social.

Álvarez remarcó el desafío que significó tener esta herramienta que implica “mayor cuidado y mayor presencia, que permita cuidar a los pampeanos y pampeanas. En el verano del 2020 se comenzó con esta Escuela de Guardavidas, en medio de un momento sumamente difícil donde, por la pandemia, estábamos tratando de salvar las vidas de los pampeanos, y aún así hubo gente que continuó trabajando para darle forma a este proyecto”.

Finalmente el titular de Desarrollo Social destacó la predisposición “del Ministerio de Educación que armó la currícula para esta carrera profesional, a la Fundación del Banco de La Pampa que puso a disposición todo su equipo de trabajo, a los profesores que estuvieron al frente de cada capacitación, al personal de la planta de Pehuen Co, lugar donde se desarrollaron las prácticas a mar abierto, y a todos y cada uno de quienes hicieron posible que esto hoy sea una hermosa realidad”.



Ceferino Almudevar: “Teníamos la necesidad de tener guardavidas”

El subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social remarcó la necesidad de personal guardavidas que había en la provincia de La Pampa, “donde no se podía cumplir con una ley provincial que marca que cada espejo de agua o pileta pública debe contar al menos con una persona especializada en resguardar la vida de quienes estén en el lugar. Se llevó adelante esta actividad en el peor momento epidemiológico que habíamos vivido. Comenzamos a delinear las estrategias con el equipo de la Subsecretaría, a través de la plataforma que puso a disposición el Banco de La Pampa, y a medida que se podía realizar las prácticas en los natatorios”.

“Cada uno de los graduados tuvo que sortear pruebas muy difíciles, tanto en natatorios como en mar abierto, que se realizaron en Pehuen Co. Hoy es un día muy feliz para nosotros. Son servidores públicos que no tienen el estereotipo del nadador, ni de una persona musculosa sino que son personas que brindan un servicio, con vocación, esfuerzo, y este verano tendremos la posibilidad de verlos en los espejos de agua de la Provincia, y sentirnos orgullosos de tener la primer camada de guardavidas de la provincia de La Pampa”, agregó Ceferino Almudevar.



Intendenta de General Pico

Tras brindar la bienvenida y felicitar a los graduados y graduadas, Fernanda Alonso hizo hincapié en la posibilidad de capacitar y a contar con un recurso humano que hoy accede a esta certificación del saber, “y esto pudo darse cuando justamente estaba en juego la salud de todas y todos los pampeanos. La decisión del Gobierno provincial de llevar a cabo una carrera de esta índole, fue bien acompañada por parte de cada uno de ustedes”.

La intendenta se refirió a la permanente presencia de los Gobiernos provincial y municipal intentando acompañar cada uno de los procesos de formación y de acceso a la formación. “Orgullosa de este espejo de agua que tenemos en General Pico, que valoramos y mucho, que lo valora mucho la gente que viene a visitarnos y que para nosotros va a ser un orgullo el contar con personal capacitado para cuidar y guardar las vidas de quienes vengan a disfrutar de este ambiente. Felicitaciones y el agradecimiento total al Gobierno provincial que hace posible esto, que realmente nos da mucha seguridad a la hora de hacer propuestas y llevar adelante actividades”.



Egresados de la Escuela Provincial de Guardavidas de La Pampa

Nicolás Homann – Eduardo Castex

Nicolas Cocchi – Bernardo Larroudé

Gabriel Grosso – Caleufú

Luciano Maciel Núñez Ceja – General Pico

Gabriel Vaira Ortiz – General Pico

Lautaro Ortiz – Villa Mirasol

Manuel Mansilla Cabot – General Pico

Leticia Larrouserie – General Pico

Bautista Roldán – Alta Italia

Gastón Achaval – Hilario Lagos

Guadalupe Velazco – Vértiz

Franco Lirio – Villa Mirasol

Aquiles Silva – Eduardo Castex

Virginia Saavedra – Agustoni

Agustín Elosegui Sacha – Eduardo Castex

Alejo Arrigone – Arata

Sol Cuaranta – Intendente Alvear

Rodrigo Zenarola – General Pico