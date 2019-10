Extra de Inferiores: Ferro de Alvear ganó en las dos categorías

Esta tarde se disputó la cuarta fecha del Torneo Extra de divisiones inferiores. Ferro de Alvear recibió la visita de Matienzo de Ingeniero Luiggi. En séptima división el conjunto local se impuso por dos a cero con goles de Santiago Muñoz y Agustín Sayago y en quinta ganó por uno a cero, con la conquista de Máximo Guardia.









































Síntesis de la cuarta fecha

SEPTIMA DIVISIÓN

Zona A

Ferro de Pico 4 – Pico Fútbol 1

Sp. Independiente 3 – Cult. Argentino 7

POSICIONES

Ferro de Pico 12

Cultural Argentino 9

Pico Fútbol 6

Sp. Independiente 0

Próxima fecha:

Pico Fútbol – Cult. Argentino

Sp. Independiente – Ferro de Pico

Zona B

Racing de Castex 1 – Estudiantil 1

Libre: Costa Brava

POSICIONES

Costa Brava 6

Racing de Castex 4

Estudiantil de Castex 1

Próxima fecha:

Costa Brava – Estudiantil

Libre: Racing

Zona D

Ferro de Alvear 2 – Matienzo de Luiggi 0

Libre: Alvear Fútbol

POSICIONES

Ferro de Alvear 9

Alvear Fútbol 3

Matienzo de Luiggi 0

Próxima fecha:

Matienzo – Alvear Fútbol

Libre: Ferro de Alvear

SEXTA DIVISIÓN

Zona A

Ferro de Pico 3 – Pico Fútbol 0

Sp. Independiente 2 – Cult. Argentino 0

POSICIONES

Ferro de Pico 10

Cultural Argentino 7

Pico Fútbol 3

Sp. Independiente 0

Próxima fecha:

Pico Fútbol – Cult. Argentino

Sp. Independiente – Ferro de Pico

Zona B

Dep. Argentino 1 – Cultura Integral 1

Libre: Racing de Castex

POSICIONES

Dep. Argentino 5

Cultura Integral 3

Racing de Castex 1

Próxima fecha:

Racing de Castex – Cultura Integral

LIbre: Dep. Argentino

Zona C

Martini FBC 2 – Agrario de Parera 3

Libre: All Boys de Trenel

POSICIONES

Agrario de Parera 9

Martini FBC 3

All Boys de Trenel 0

Próxima fecha:

All Boys de Trenel – Agrario de Parera

Libre: Martini FBC

Zona D

POSICIONES

Alvear Fútbol 3

Matienzo 0

Próxima fecha:

Matienzo – Alvear Fútbol

QUINTA DIVISIÓN

Zona A

Ferro de Pico 1 – Pico Fútbol 0

Sp. Independiente 2 – Cult. Argentino 0

POSICIONES

Cult. Argentino 9

Pico Fútbol 6

Sp. Independiente 6

Ferro de Pico 3

Próxima fecha:

Pico Fútbol – Cult. Argentino

Sp. Independiente – Ferro de Pico

Zona B

Deportivo Argentino 1 – Cultura Integral 0

Libre: Estudiantil de Castex

POSICIONES

Dep. Argentino 9

Estudiantil de Castex 1

Cultura Integral de Col. Barón 1

Próxima fecha:

Deportivo Argentino – Estudiantil

Libre: Cultura Integral

Zona C

Ferro de Realicó 0 – All Boys 2

Martini FBC 2 – Agrario de Parera 4

POSICIONES

All Boys de Trenel 10

Agrario de Parera 9

Ferro de Realicó 2

Martini FBC 1

Próxima fecha:

All Boys de Trenel – Agrario de Parera

Martini FBC – Ferro de Realicó

Zona D

Ferro de Alvear 1 – Matienzo de Luiggi 0

Libre: Alvear Fútbol 1

POSICIONES

Ferro de Alvear 5

Matienzo 4

Alvear Fútbol 0

Próxima fecha:

Alvear Fútbol – Matienzo

Libre: Ferro de Alvear