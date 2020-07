Fernando Suárez: “Por un legado no quise dejar pasar la oportunidad de estar en Anses al servicio de la gente”

Si bien la versión se había instalado semanas atrás en nuestra comunidad en un gran sector de la comunidad sorprendió la designación de Fernando Aníbal Suárez para la función de gerente de la oficina Intendente Alvear de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), asumiendo en ese cargo el pasado jueves. “Por un legado no quise dejar pasar la oportunidad de estar en Anses al servicio de la gente”, dijo y recordó que “tenemos en el ejido de ésta oficina a las localidades de Bernardo Larroudé, Sarah, Hilario Lagos, Van Praet y Ceballos», sostuvo.

Suárez, profesional y reconocido en el ámbito de la comunicación, destacó que tiene la posibilidad de colocar esa experiencia en el campo social, “al servicio de un montón de herramientas que ante todo hay que comunicarlas, la gente se tiene que enterar de qué derechos puede suministrarse para que su vida tenga un cambio y una mejor calidad”, subrayó.

Consultado acerca de la impronta que desea imprimir a la flamante función remarcó que “ésta oficina todos los días genera respuestas para la gente dentro de su espacio físico. Si cuando la pandemia pase debemos caminar las calles de nuestros pueblos para afirmar este rumbo lo haremos».

LEGADO

Acerca del legado que lo moviliza e hizo mención en el primer tramo de la entrevista con El Norte en movimiento, Suárez lo explicó de la siguiente manera: “Cuando Néstor Kirchner interpela al campo social y a todos sus actores desde la construcción de una soberanía económica y política consolidando una conciencia nacional en la lucha por los derechos adquiridos con una mirada comprometida con los sectores más postergados. Este legado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kichner toma una dimensión superlativa se consolida a través de distintas áreas de gobierno una de esas áreas medulares en esta construcción fue Anses. Hoy con el presidente Alberto Fernández vuelve a recuperar Anses esa determinación de sensibilidad y responsabilidad social en plena pandemia reflejando alianzas desde lo nacional en saludable coordinación con las provincias como lo es con la excelente conducción ante ésta coyuntura de nuestro gobernador Sergio Zilliotto”, enfatizó.

CONOCER EL ROSTRO Y LA VOZ

“Las premisas que ha colocado como rumbo trazado e ineludible el Frente de Todos espacio que represento en ésta función para conectar con los ciudadanos no es solo implentar los últimos adelantos tecnológicos para acceder digitalmente a un universo de derechos si no además aplicar sensibilidad social de cada expediente debemos consustanciarnos con el rostro y la voz de esos expedientes. Hoy los daños provocado por la pandemia están dejando desde lesiones psicológicas hasta destrucción de estructuras económicas y sociales sin aún poder dimensionar las consecuencias de tales acontecimientos. Es en ese contexto donde pondré mi experiencia adquirida en tantos años de recorrido por distintas ciudades y empresas de mi país y ponerlos al servicio de la estructura de Anses. Con un atenuante a mi favor poseo un inmenso sentido de pertenencia territorial con Intendente Alvear, Bernardo Larroudé, Ceballos, Hilario Lagos, Sarah y Van Praet lo cual me insta a que cuando entra un vecino a ésta oficina no es alguien más, es alguien con quien estoy conectado por vecindad y por afecto”, sostuvo Suárez.

DERECHOS ADQUIRIDOS SIN EFECTO

“Los dos primeros días de trabajo estuvieron abocados a contactame con el personal local, al cual quiero agradecer por el trato, hacer extensivo ese agradecimiento al jefe regional Pablo Tondero, jefe zonal General Pico doctor Ramiro Llanos y de Santa Rosa Cecilia Corzo por el apoyo brindado y a todos los que se han comunicado conmigo. Aprovecho para destacar el staff que tiene la oficina de Intendente Alvear, hay un gran nivel de eficiencia en este lugar, esto dicho por gente que tiene mucho tiempo de trabajo dentro de la institución”, indicó.

“Anses llega a Intendente Alvear en el año 2008, el mundo estaba quebrado en cinco partes en materia económica por la crisis financiera desatada en Estados Unidos, en ese momento en nuestro país la Anses había tomado un dinámica sin precedentes, se había motorizado de una manera increíble, alto replique en visitas de los vecinos en esta oficina, por ejemplo, así lo dicen las estadísticas. En el 2020 el mundo está partido en mil pedazos y hubo que reinventarse en todos los aspectos y en la Región Sur, a la cual pertenecemos, se recalcularon acciones internas y sistemas de comunicación para que la gente pudiera acceder con facilidad en medio de una situación de emergencia y lo mismo ha ocurrido a nivel nacional. No olvidar que Alberto Fernández recibe un país con una pérdida récord de empleo en los últimos cuatro años, un promedio de 300 pymes cerradas por mes y una situación en la salud con problemas muy complejos para los adultos mayores, con la falta de medicamentos, entre otros. Muchos de los derechos adquiridos hasta el 2015 quedaron sin efecto”, sostuvo.

«Interpelado como actor del campo social por el legado de Néstor Kirchner, el liderazgo de Cristina Fernández y la convocatoria de Alberto Fernández vengo a mi pueblo a ayudar a la gente desde Anses”, reiteró para culminar.

INTENTO DE ESTAFA

La entrevista con Suárez llevada a cabo el pasado viernes se interrumpió por varios minutos tras un llamado telefónico que el propio gerente atendió. Al regresar en contacto con el cronista de este medio explicó que: «recién se acaba de comunicar una señora de Ceballos, porque le habían dicho que desde Anses Santa Rosa iban a pasar por su casa porque su esposo tenía 86 mil pesos para cobrar y la querían hacer ir hasta el Juzgado, entonces llamó a nuestra oficina, claramente era un intento de estafa e inmediatamente se accionó el protocolo que se inició con el efectivo policial que está de servicio aquí, llamaron al Destacamento de Ceballos para que vayan a la casa de esta señora y a la vez se puso en conocimiento de la situación a la Unidad Regional II por si andaban merodeando en la localidad vecina”, contó Suárez y adelantó que este lunes realizará las notificaciones respectivas en sede policial.