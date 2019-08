Fútbol Femenino Provincial: Se jugó anteúltima fecha en la Zona 2

Este domingo 18 de agosto se jugó la octava fecha de la Zona 2 del Torneo Provincial de Fútbol Femenino en la ciudad de General Pico. Con los resultados registrados no hubo modificaciones en los puestos de arriba, sigue SOEM (38) encabezando las posiciones, en segundo y tercer lugar permanecen Metileo (35) y Ladies (34), respectivamente, por ahora los equipos que clasifican a octavos de final cuando resta una jornada para culminar la fase de grupos. Siguen con chances Intendente Alvear (32) y Club Fútbol Femenino Pampeano (CFFP) con 31 puntos.

















RESULTADOS



Bernardo Larroudé 0 – Ladies 5

Goles: Carolina Echeverría -2-, Milena Martín -2- y Julieta Esteban.

Int. Alvear 2 – Quemú Quemú 0

(no se presentó Quemú Quemú)

Colonia Barón 0 – C.F.F.P. 0

Goles: no hubo

SOEM 7 – Vértiz 0

Goles: Melany Quiroga -3-, Viviana Oses -2-, Romina Díaz y Yanina Piacenza.

Pico Fútbol 0 – Metileo 3

Goles: Yanel Orueta -2- y Yamila Gómez.

Int. Alvear 2 – Bdo. Larroudé 0

(Larroudé no completó equipo por lesiones)

Colonia Barón 0 – Ladies 0

Goles: no hubo

SOEM 2 – Quemú Quemú 0

(no se presentó Quemú Quemú)

Metileo 0 – CFFP 0

Goles: no hubo

Vértiz 0 – Pico Fútbol 4

Goles: Micaela Lucero -3-, y Camila Rodríguez

POSICIONES

SOEM 38 (+45)

Metileo 35 (+22)

Ladies 34 (+35)

Intendente Alvear 32 (+14)

CFFP 31 (+20)

Colonia Barón 26 (+5)

Pico Fútbol 16 (-6)

Vertiz 7 (-29)

Bernardo Larroudé 6 (-54)

Quemú – Quemú 0 (-52)

Última fecha en Pico Fútbol

(domingo 25 de agosto)

Intendente Alvear – Colonia Barón

SOEM – Bernardo Larroudé

Metileo – Ladies

Vértiz – Quemú Quemú

C.F.F.P. – Pico Fútbol

SOEM – Colonia Barón

Metileo – Intendente Alvear

Vértiz – Bernardo Larroudé

C.F.F.P. – Ladies

Quemú Quemú – Pico Fútbol