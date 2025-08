Gobierno provincial entregó diez nuevas viviendas en Ingeniero Luiggi

En la mañana de hoy se llevó a cabo el acto oficial en el que nueve familias de Ingeniero Luiggi recibieron las llaves de sus hogares, junto a una vivienda de servicio destinada al personal policial que presta funciones en la localidad.

La presidenta del IPAV, Erica Riboyra, afirmó que desde el Gobierno provincial “estamos construyendo, acompañando, como hacemos en todo, porque nosotros elegimos levantar casas, mientras otros eligen levantar barreras y prender motosierras”.

Del acto oficial participaron además las familias adjudicatarias, acompañadas por el intendente local, Gustavo Salvadori, el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, y la diputada nacional Marcela Coli. También estuvieron presentes el jefe de Policía, Claudio Cano, el comisario local, José Córdoba, el subsecretario de Tecnologías, Comunicación e Infraestructura, Lucas Gaggioli, la directora de Coordinación de Participación Ciudadana, Patricia Lavín, concejales y concejalas.

«Cuando construimos casas, construimos más dignidad»

La titular del organismo señaló: “Una vez por año venimos a entregar viviendas a Ingeniero Luiggi, y una vez por año Luiggi se viste de fiesta para este acto tan importante. El gobernador Sergio Ziliotto siempre nos remarca que lo más importante son ustedes y que tenemos que trabajar para estar presentes ante las necesidades».

Más adelante, agregó que “hace un año estuvimos entregando viviendas que comenzaron a construirse con fondos nacionales y fueron abandonadas, sin embargo el Gobernador dijo a mi gente no se la abandona, y ahí estamos construyendo, acompañando, como hacemos en todo, porque nosotros elegimos levantar casas, mientras otros eligen levantar barreras y prender motosierras”.

La funcionaria destacó el valor del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el municipio y las familias, y subrayó la responsabilidad que asumen los adjudicatarios a partir de hoy.

Finalizó su intervención diciendo que cuando construimos casas construimos más dignidad, y el pago de la cuota es la que nos va a permitir que en Ingeniero Luiggi y en toda la Provincia, se puedan hacer más viviendas para las familias que las necesiten. Nuestra gente no la está pasando bien, pero nosotros no la vamos a abandonar y vamos a seguir defendiendo a La Pampa”.

Círculo virtuoso

El intendente anfitrión agradeció al Gobierno provincial por la inversión y destacó que este tipo de logros trascienden nombres y gestiones. “No imaginamos un desarrollo armónico de una comunidad si no es a través del diálogo permanente y el trabajo mancomunado entre vecinos, organizaciones civiles y los distintos niveles del Estado”, expresó.

Resaltó que las viviendas están dotadas de todos los servicios necesarios para garantizar el bienestar de las familias adjudicatarias, y puso en valor el impacto económico que generan este tipo de obras, tanto en la compra de materiales como en la contratación de mano de obra local. “Ese movimiento de recursos genera un círculo virtuoso que fortalece nuestras economías domésticas”, afirmó.

Finalmente, convocó a las familias beneficiarias a asumir el compromiso de cumplir con el pago de las cuotas, lo que permitirá que más familias puedan acceder a su vivienda en el futuro.

Una sociedad más justa, más igualitaria

La vecina María de los Ángeles Soto habló en representación de las familias adjudicatarias, agradeció al Gobierno provincial por hacer posible este derecho fundamental. “Este momento es mucho más que una entrega de llaves. Es el inicio de una etapa marcada por la tranquilidad de tener un techo seguro, donde construir nuestra historia y proyectar un nuevo futuro”. Y finalizó diciendo que “esta casa representa años de esfuerzo, lucha y espera. De trabajo incansable y sueños postergados, pero tenemos la tranquilidad de contar con una familia que nos contuvo en los momentos más difíciles y hoy celebran con nosotros este logro colectivo”.