Igualados en el clásico alvearense

En el marco de la segunda fecha del torneo oficial de Liga Pampeana de Fútbol igualaron uno a uno Ferro de Alvear y Alvear Fútbol, en el estadio 11 de Julio. Los goles llegaron en la etapa complementaria, a los 3 minutos gastón Flores puso en ventaja a la visita y a los 44 Gustavo Díaz logró el empate para el conjunto verde. En la categoría Sub 20 también empataron uno a uno, con goles de Santiago Buenamigo para Ferro y Santiago Ponce para Alvear Fútbol. Los demás partidos de la Zona Norte arrojaron otra paridad entre Matienzo de Luiggi y Sportivo Realicó y la victoria de Jorge Newbery de Rancul en condición de visitante ante Agrario de Parera

Síntesis de la segunda fecha

ZONA NORTE

Ferro de Alvear 1 – Alvear FBC 1

Goles: Gastón Flores (A), Gustavo Díaz (FA)

Arbitro: Iván Ramonda

Expulsado: Huelten Monaiser (A)

Sub 20: empataron 1 a 1

Goles: Santiago Buenamigo (F); Santiago Ponce (A)

Cancha: Ferro de Alvear

Agrario de Parera 1 – Jorge Newbery 2

Goles: Lautaro Monge y Alvaro Lucero (JN), (A)

Expulsado. Gabriel Biocca (A)

Arbitro: Néstor Bajo

Sub 20: empataron 1 a 1

Cancha: Agrario de Parera

Matienzo de Luiggi 1 – Sportivo Realicó 1

Goles: Alex Andurand -penal- (SR), Gastón Varas -penal- (M)

Expulsados: Juan Gianinetto y Mariano Lucero (SR), Gastón Varas (M)

Arbitro: Jorge Fernández

Sub 20: empataron 4 a 4

Cancha: Matienzo de Luiggi

Libre: Ferro de Realicó

POSICIONES

Primera división

Alvear Fútbol 4

Ferro de Alvear 4

Ferro de Realicó 3

Jorge Newbery 3

Matienzo de Luiggi 1

Sportivo Realicó 1

Agrario de Parera 0

Sub 20

Matienzo de Luiggi 4

Ferro de Realicó 3

Ferro de Alvear 2

Jorge Newbery 2

Alvear FBC 1

Agrario de Parera 1

Sportivo Realicó 1

PRÓXIMA FECHA (3°)

Alvear FBC – Agrario

Sportivo Realicó – Ferro de Alvear

Jorge Newbery – Ferro de Realicó.

Libre: Matienzo.

ZONA CENTRO

Estudiantil 3 – Rivadavia de Arata 0

Goles: Guido Vázquez, Jordan Cornara y Gian Rivarolo

Expulsado: Gian Rivarolo

Arbitro: Martín Gubar

Sub 20: empataron 2 a 2

Cancha: Estudiantil de Castex

Caleufú FBC 2 – All Boys de Trenel 3

Goles: Kevin Arrigone, Emanuel Hermida -penal- y Esteban Camerlinchx (AB); Rubén pérez y Guillermo Morel (C)

Arbitro: Marcelo Pardo

Sub 20: Caleufú no presenta equipo

Cancha: Caleufú FBC

Sp.Independiente 2 – Pico Fútbol 1

Goles: Mauro Rodríguez, Daniel Rinaudo (SI); Samuel Miranda (P)

Expulsado: Santiago Martínez (SI)

Arbitro: Jorge Mendoza

Sub 20: ganó Sp. Independiente 2 a 1

Cancha: Sportivo Independiente

Cultural Argentino 0 – Racing de Castex 7

Goles: Juan Leguizamón -2-, Lautaro Ortíz -2-, Gastón Palma, Eric Jérez, Isaías Similán

Arbitro: Emilio Rigal

Sub 20: ganó Racing 6 a 0

Cancha: Cultural Argentino

POSICIONES

Primera división

Estudiantil 6

Racing 6

All Boys 6

Pico Fútbol 3

Sportivo Independiente 3

Cultural Argentino 0

Rivadavia de Arata 0

Caleufú FBC 0

Sub 20

Sp. Independiente 6

Racing de Castex 6

Pico Fútbol 3

Rivadavia de Arata 2

Estudiantil de Castex 2

All Boys de Trenel 0

Cultural Argentino 0

PRÓXIMA FECHA (3)

Rivadavia – Cultural Argentino

Racing – Sp. Independiente

Pico Fútbol- Caleufú FBC

All Boys – Estudiantil.

ZONA SUR

Deportivo Argentino 1 – Lonquimay Club 1

Goles: Cristian Cisneros (L), Daniel Mesa (DA)

Expulsado. Santiago Robledo (L)

Arbitro: Gerardo Inchaurrondo

Sub 20: ganó Dep. Argentino 3 a 1

Cancha: Deportivo Argentino de Quemú Quemú

Cultura Integral 1 – Ferro de Pico 0

Goles: Federico Hollmann (CI)

Expulsados: Santiago Pereyra (FP), Emilio Ponce (CI)

Incidencias. Franco Ponassi (CI) le atajó un penal a Giancarlo Bianchini

Arbitro: Marcos Díaz

Sub 20: ganó Ferro de Pico 4 a 1

Cancha:Cultura Integral de Colonia Barón

Deportivo Unión 0 – Deportivo Ranqueles 0

Goles: no hubo

Arbitro: Oscar Gamboa

Sub 20: ganó Dep. Unión 2 a 0

Cancha:Deportivo Ranqueles

Juventud Regional 2 – Costa Brava 2

Goles: Miguel Rosón -2- 1 de penal- (JR); Facundo Montero y Germán Giménez -autogol- (CB)

Arbitro: Jorge Santillán

Sub 20: ganó Costa Brava 2 a 1

Cancha: Juventud Regional de Miguel Cané

POSICIONES

Primera división

Cultura Integral 6

Costa Brava 4

Juventud Regional 4

Ferro de Pico 3

Deportivo Unión 1

Deportivo Ranqueles 1

Lonquimay Club 1

Deportivo Argentino 1

Sub 20

Costa Brava 6

Juventud Regional 3

Ferro de Pico 4

Dep. Argentino 4

Deportivo Unión 4

Cultura Integral 1

Deportivo Ranqueles 0

Lonquimay Club 0

PRÓXIMA FECHA (3°)

Lonquimay Club – Juventud Regional

Costa Brava – Dep. Unión

Seportivo Ranqueles – Ferro de Pico

Cultura Integral – Deportivo Argentino.