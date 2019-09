Intendentes norteños avanzan con el proyecto de ‘hotelería canina’

En la localidad de Metileo se reunieron el pasado miércoles los intendentes de la microrregión II, con el objetivo de tratar exclusivamente el proyecto de “hotelería canina”. Tras las críticas de algunos proteccionistas, la intendenta electa de General Pico e impulsora del proyecto, Fernanda Alonso, adelantó que “todos los organismos que estén interesados en el sector son y van a ser convocados para ser parte de este proyecto”.

La reunión tuvo lugar la tarde noche del miércoles pasado en Metileo, donde el intendente anfitrión, Juan Carlos Pavoni, recibió al resto de los mandatarios y a la ministra de Desarrollo Social e intendenta electa de General Pico, Fernanda Alonso.

El encuentro fue convocado para avanzar en la temática de la “hotelería canina”, en el marco de una problemática que afecta a las diferentes localidades.

En este contexto, el intendente Rainone mencionó que “es un encuentro específico, se trabajó y trató una sola temática, como lo fue la problemática canina, que es común en todas las localidades”.

Asimismo, comentó que “estamos avanzando sobre este proyecto con profesionales veterinarios, quienes fueron a socializarlo con los intendentes que asistimos. Está contemplada tanto la salud animal como la humana, estaríamos instalando de forma inmediata algunos procesos de avance para poder llevarlo adelante en nuestra comunidad”, anunció.

TODOS

Por su parte, la ministra Alonso expresó que “esta es una parte muy chiquita de un proyecto integral de abordaje de la fauna urbana, en este caso, la población canina. Entonces, lo que nos proponemos es que toda la región tenga una posición respecto al tema, desde la responsabilidad que nos compete por parte de los Estados municipales y el trabajo en conjunto que realmente da resultados del Estado, de la sociedad civil, y de todos los organismos que estén interesados en el sector. Son y van a ser convocados para ser parte de este proyecto”.

En cuanto a la continuidad del proyecto, adelantó que “vamos a armar un plan de trabajo que contemplará una serie de reuniones con los organismos que están involucrados, pero también estamos abiertos a recibir a los distintos sectores para que, una vez sustanciado el proyecto, los conozcamos todos y se pueda seguir aportando, sea perfectible”, dijo.

Y remarcó que “acá no se trata de un pequeño lugar donde se aloje animales que no tengan cuidado por parte de la comunidad, sino con un abordaje integral que muchos municipios ya vienen desarrollando y asimismo no se obtienen los resultados que se pretenden. Así que debemos aunar esfuerzos y optimizar los recursos que tenemos”, finalizó. (Fuente: El Diario)