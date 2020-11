Juan Cruz Barton: “Me cuesta calificar este primer año de gestión”

A pocas horas de la llegada de un nuevo aniversario de nuestra localidad, mantuvimos contacto con el intendente municipal Juan Cruz Barton y en una extensa entrevista el jefe comunal hizo un repaso de su primer año de gestión, que se cumplirá el próximo 10 de diciembre, al cual le costó calificar porque “en el medio hubo situaciones que acarrearon mucho dolor”, dijo en alusión al fallecimiento de vecinos producto de la pandemia. ”A esta altura del año puede haber algún grado de satisfacción por obras que se pusieron en marcha, pero nada más”, agregó.

Aunque se notó expectante por la llegada del gobernador Sergio Ziliotto, que este jueves 26 de noviembre encabezará el acto por el 124 aniversario fundacional de Intendente Alvear, que se llevará a cabo frente a las tres torres en el Acceso Fortín Alsina, a partir de las 10 horas, bajo estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios.

El mandatario provincial estará acompañado por el ministro de Gobierno, Justicia y DDHH, Pablo Bensusán y el director de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, entre otras autoridades.

Se permitirá la presencia de medios de prensa, solo en la vía pública.

Este nuevo cumpleaños del pueblo significa el primero para el intendente Barton en su función gubernamental y llegaría con importantes anuncios por parte del gobernador Ziliotto, en materia de obras.

Duro, complicado, angustiante

“Un 2020 duro, complicado, angustiante. Cuando arrancamos el 10 de diciembre de 2019 teníamos proyectado un montón de cosas para la población, nunca imaginamos el desarrollo del año como se dio después. Lo que tenía el Gobierno provincial destinado a obras para nosotros tuvo que sacarlo del presupuesto de este año y enviarlo para el de 2021. Posiblemente se estén informando mañana”, indicó.

Gas y caminos vecinales

“Queríamos que esas 19 familias que estaban esperando la obra de gas hace mucho tiempo pudieran disfrutarla antes del pasado invierno, pero no se pudo, ahora en poco tiempo será una realidad porque ya está en marcha. Cuando uno gobierna lo hace para la parte productiva igual que para el sector más vulnerable. También nos planteamos como primera tarea a realizar el arreglo de caminos vecinales, que se pedía a gritos”, afirmó

“Sabíamos que a las familias más necesitadas íbamos a llegar a cada momento, pero la parte productiva del agro necesitaba y con urgencia, disponer de las mejores condiciones para realizar el trabajo, había que sacar la cosecha y la red terciaria estaba en malas condiciones, había caminos que hacía 10 años que no se arreglaban y nos abocamos a eso y hoy tengo el orgullo de decir que se hicieron 350 kilómetros de caminos vecinales, más cinco alteos, que la gente de campo reconoce y agradece. Es para destacar la labor del gran equipo que tiene el municipio en el área de Obras Públicas”, indicó el intendente.

El 20 de marzo

“Promediando el mes de marzo estaba todo preparado para un viaje a Buenos Aires con otros dos intendentes de la provincia para firmar un convenio del programa nacional Argentina Hace, para llevar a cabo una interesante obra de cordones cunetas, pero llegó el 20 de marzo y de un momento para otro hubo que abocarse a otra cosa, una pandemia echaba por tierra esos objetivos primarios”, recordó.

“Y es acá donde aparece otro gran equipo de trabajo de este gobierno municipal, que quiero resaltar, el de Acción Social, durante la primera Fase 1 estuvo presente con una tarea descollante. Cuando se paró toda la actividad que afectó muy fuerte al laburante, a ese que se sale a pelearla todos los días, al comerciante, al que cobraba semanalmente, ahí apareció la asistencia social, por casi cuatro meses, a 450 familias alvearenses de lunes a lunes, en donde también estuvieron los funcionarios, concejales todos los días en el municipio para acercar una ayuda. Fue un trabajo incesante, incansable, hasta tanto se fueron abriendo actividades económicas que fueron menguando ese crítico panorama. Ahora continuamos con esas 150 familias que si necesitan la constante asistencia”, dijo.

“Es verdad que estamos para cumplir con el trabajo, pero en esos meses fue todo un aluvión, angustiante, y el equipo de trabajo estuvo a la altura de esas circunstancias, en ese momento y después también cuando nuestro pueblo estuvo azotado por el virus”.

El primer Covid

“Un día nos apareció el primer caso positivo de Covid, y ya tengo que hablar de un excelente Ministerio de Salud de La Pampa, con decisiones y conductas para elogiar. Un plantel del Hospital Reumann Enz de primer nivel para hacer frente a la situación sanitaria”.

“No puedo dejar de mencionar y valorar lo que hizo el Ministerio de Seguridad provincial y la fuerza policial cuando los casos de Covid nos atacaron de lleno. Incluso el plantel completo de la comisaría estuvo aislado, porque un efectivo trabajando para nosotros contrajo el virus”.

“Por eso digo que la tarea en conjunto de esos Ministerios permitieron en 30 días bajar de 190 contagios a cero”, expresó Barton.

Dolor

“Lamentamos mucho la pérdida de cinco vecinos, que acarreó inmenso dolor en las familias y allegados. Esos fallecimientos fueron golpes muy duros, por eso me cuesta calificar este primer año de gestión en su conjunto, esas vidas que se fueron no me permite poner un adjetivo a este 2020”, sostuvo.

Proseguir

“Pasado ese mes fatídico de setiembre se prosiguió con la gestión de las obras. Era importante comprar bombas, como lo pidió la Coseria, y lo hicimos para mejorar algo el sistema de la red cloacal. Ahora estamos a la espera de la llegada de otras cuatro bombas más que compró el municipio. Como dije antes, la obra de gas prometida en campaña ya está en marcha, también arreglos y remodelaciones de espacios e inmuebles municipales. Por ese lado nos reconforta a esta altura del año y si llegan anuncios importantes del Gobierno provincial en la celebración de este aniversario serían de gran envión anímico para encarar el segundo año de gestión, junto a la satisfacción de ir colocando tildes a lo prometido en campaña, que se difundió en la plataforma de gobierno”, dijo

“Desde el día que asumimos nos sentimos muy apoyados por la gestión del gobernador Sergio Ziliotto, que ha demostrado tener un gobierno muy fuerte”, enfatizó.

Cosas raras.

“En el medio de todo esto pasaron cosas raras, se empezó a hacer política con la pandemia, si se puede decir política, pero se utilizó redes sociales para difundir mentiras en cuanto al accionar de este intendente, dañando familias, amistades, grupos de trabajo. La verdad que me dolió mucho. Si esas cosas hubieran pasado al día siguiente presentaba mi renuncia al cargo. Inclusive inicié acciones legales. Se puso en duda mi hisopado, posiblemente las mismas personas que pusieron en duda mi infarto. Me lastimaron profundamente algunas publicaciones”, subrayó y para culminar elevó un “profundoy afectuoso saludo a todos los alvearenses para este 124 aniversario”, cerró el intendente.