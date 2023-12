Juegos EPADE/ParaEPADE 2023: “La Pampa potenció su infraestructura deportiva”

Referentes de las delegaciones visitantes en esta nueva edición de los Juegos EPADE/ParaEPADE que se desarrollan en La Pampa, destacaron el nivel de infraestructura, atención, inclusión y organización alcanzado por quienes tienen a su cargo oficiar de anfitriones de los más de 1.200 jóvenes provenientes de provincias patagónicas.

El calor reinante en que se desarrollan las distintas disciplinas deportivas en las tres sedes de la Edición 2023 de los Juegos EPADE/ParaEPADE, resultó el común denominador de las “quejas” relatadas por parte de referentes consultados por la Agencia Provincial de Noticias, en una breve recorrida para conocer en la voz de los y las visitantes la atención que La Pampa dispensa a las delegaciones de Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Claro, tales “quejas” resultan lógicas teniendo en cuenta que los más de mil jóvenes con sus acompañantes provienen de provincias donde las temperaturas actuales oscilan entre los 13 grados (Tierra del Fuego) y los 23 grados (Río Negro), más tolerante que los 38/39 con que los recibió La Pampa. Fuera de ello, inmanejable para cualquier organizador, los responsables de las delegaciones consultadas no tuvieron más que palabras de elogio para con la atención recibida y con el nivel de infraestructura que la Provincia alcanzó luego de la anterior experiencia.

Diego Rosati presidente de los Juegos EPADE

“La Pampa nos recibió muy bien, lo reitera como cada vez que es anfitriona de los Juegos. Realmente ponen todo a disposición y esto salta a la vista, realizamos una recorrida junto a Ceferino Almudévar, subsecretario de Deportes de la Provincia, por las distintas sedes de General Acha, General Pico, Eduardo Castex y vimos el desarrollo de los juegos en Santa Rosa. Sinceramente se disfruta muchísimo porque vemos lo cómodos que están los chicos y lo bien atendidos que están, tienen todo para estar bien y solo preocuparse por su desempeño en la competencia y eso nos da una tranquilidad enorme”, indicó.

En relación a la infraestructura deportiva, el presidente de los EPADE dijo que “encontramos todo muy bien, hace prácticamente dos años se hicieron los Juegos aquí en Santa Rosa con las mismas sedes y mismos juegos, y en ese momento se había hecho una inversión muy grande para mejorar las instalaciones. Ahora notamos que siguieron trabajando en eso porque realmente no encontramos ningún tipo de objeción, evidentemente La Pampa potenció la infraestructura deportiva respecto a la anterior edición”, concluyó.

Inés Domínguez – delegada atletismo Río Negro

“Nos encontramos con muy buenas instalaciones, con detalles solucionables de las distintas disciplinas, pero todo espectacular. Nos toca un clima de calor que en otras ediciones no nos había pasado, pero bien. Los chicos están muy contentos, muchos de ellos vinieron por primera vez, suman una muy linda experiencia, sobre todo conocer esta pista que nosotros en Río Negro no tenemos y para ellos es muy satisfactorio, suma mucho a la disciplina en si”, dijo.

En materia de infraestructura general, la delegada indicó que “es excelente, está todo muy bien organizado y no es de ahora, es de años atrás en cada edición de los Juegos que se realizan aquí. A medida que pasa el tiempo La Pampa se ajusta a las mejoras”, concluyó.

Lucas Carro – delegado atletismo Neuquén

“Nos recibieron tal como lo esperábamos, muy bien. Lo que es alojamiento, alimentación y organización deportiva y nos encontramos super agradecidos por todos los servicios que brindan. Los chicos recibieron una cálida bienvenida por parte de los organizadores, y ellos disfrutan de todo el ambiente y del clima que nos toca. En cuanto a los establecimientos deportivos no queda más que felicitar a La Pampa por el trabajo que tiene y el mantenimiento que reciben durante años. Tengo la suerte de venir con los juegos de la Araucanía y EPADE y veo las mejoras y mantenimiento de la pista y predio”, concluyó.

Marcelo Aguilar – Coordinador básquet de Santa Cruz

“Observamos una muy buena organización, estamos muy a gusto en el torneo con todas las provincias que trajeron sus equipos a participar y estamos muy a gusto con la recepción.

Los chicos están a gusto con los establecimientos para la estadía, nos ha tocado un clima un poco elevado y nosotros que somos de la Patagonia profunda nos aplaca un poco la temperatura, pero estamos con todos los elementos a disposición para que los chicos se hidraten y puedan resistir bien todo el torneo que recién comienza”, concluyó.

Atletismo

En la pista de atletismo del Parque Recreativo “Don Tomás” tuvieron lugar varias competencias.

El técnico de la selección de Chubut, Gabriel Barchetta, destacó los recintos deportivos “están en excelentes condiciones, los sectores de alimentación también, se está comiendo en tiempo, forma y con muy buena calidad”.

El representante de Chubut señaló que varios chicos ya conocían La Pampa, “sumados a los nuevos que llegan a la categoría con 13 años, donde son sus primeros pasos en pista sintética. Tuvieron los Evita y ahora los Juegos de la Patagonia, así que mostraron mucho entusiasmo y están compitiendo de la mejor manera”.

Las jornadas son matutinas “procuramos que los chicos estén descansados para el otro día. Recorremos muy poco, porque nos basamos en el cuidado de los chicos, que tienen entre 13 y 15 años. En cuanto a la infraestructura de la pista, está en óptimas condiciones, así como la atención en el hotel donde nos alojamos”.

Natación

Sebastián Pérez, entrenador de la delegación de Neuquén en natación, lleva adelante el equipo de jóvenes con discapacidad intelectual, auditiva, visual y motora, siendo un total de nueve nadadores, de 17 a 19 años.

Manifestó la buena organización en un torneo que lleva muchos años, “es la segunda vez que participo y estamos muy contentos, cada vez mejor. La Pampa nos recibió muy bien, estamos alojados en un hotel y comemos en un salón, muy conformes con la organización”.

Básquet femenino

Adrián Tevez, profesor del seleccionado de básquet femenino de Tierra del Fuego, agradeció la difusión de esta disciplina tan importante en estos Juegos Patagónicos. “Creemos que con la actualidad del país, es una pata fundamental para seguir creciendo como sociedad y deportistas. Jugamos la tercera jornada el día de hoy, mejorando mucho desde ayer. El clima fue un factor muy importante ya que hizo muchísimo calor, no estamos acostumbradas, con muchas chicas descompuestas. Las reglas son así, hay que jugar, y por ahí podremos proponer una jornada más amplia de descanso cuando hace tanto calor.

En líneas generales están muy bien organizados estos juegos, felicitamos a La Pampa, el hotel muy bien, la logística de traslado también y el comedor se desempeñó de manera correcta”, destacó.

El plantel está constituido por chicas de hasta 17 años, “nosotros tenemos muchas nenas de 14 años y se nota un poco la diferencia física. Desde hace un tiempo estamos trabajando en Tierra del Fuego con un proyecto integral para el desarrollo de una categoría formativa y principalmente el femenino, donde apuntamos a jugar con este grupo en la Araucanía 2025, donde seremos locales. Muy contentos y gratificados por estar participando y por el grado de compromiso que mostraron las chicas”.

Afirmó que “La Pampa siempre fue muy buena anfitriona, las veces que me tocó venir como jugador y ahora como entrenador, las canchas están aptas, la atención médica es muy buena, toda la logística y la alimentación”.