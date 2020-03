La Pampa se mantiene sin casos confirmados o sospechosos del Covid-19

Desde la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud se reiteró que la provincia no registra casos confirmados del virus y reiteró el protocolo oficial para considerar los “casos sospechosos”. Se considerará “caso sospechoso” a toda persona que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dificultad respiratoria, odinofagia) sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica, y que en los últimos 14 días haya estado en contacto con casos confirmados o probables POR LABORATORIO de COVID-19 o tenga un historial de viaje o que haya estado en zonas con transmisión local de SARS CoV-2 (China, Corea del Sur, Japón, Irán, Europa, Estados Unidos, Brasil y Chile).

Todo paciente con enfermedad respiratoria aguda grave que requiera asistencia respiratoria mecánica debido a su cuadro respiratorio y sin otra etiología que explique el cuadro clínico. El país se encuentra en máximo alerta para sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la respuesta integrada y oportuna. El total de casos confirmados a la fecha en Argentina es de 158, de los cuales 3 fallecieron. Los pacientes se encuentran cumpliendo el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias. Al momento en Argentina, la mayoría de los casos son importados y se detecta la transmisión local en conglomerados. En el país coexisten estrategias de contención y mitigación de mortalidad y transmisión.

A la fecha La Pampa no tiene casos confirmados de COVID-19. Mediante la aplicación del protocolo vigente se han descartado 3 casos sospechosos.

Estrategias de contención:

-Controles epidemiológicos a fin de contener y brindar información y detectar posibles casos para su abordaje seguro; controles de cotos de caza y constatación de aislamiento a quienes procedan de países con circulación viral sostenida. controles en camineras para el ingreso de pobladores pampeanos y recomendaciones de aislamiento en casos que corresponda. Además controles epidemiológicos a pasajeros en el aeropuerto de Santa Rosa, brindando recomendaciones e información y traslado seguro de sintomáticos si correspondiera.

Está disponible un Call center de 24 horas. con personal capacitado a fin de contener y brindar información a la población, recibir denuncias de no cumplimiento de aislamiento. -DECNU-2020-297-APN-PTE del 19 de marzo con vigencia a partir del 20 de marzo de 2020 a las 00:00 de aislamiento social preventivo y obligatorio para todas las personas que se encuentren en suelo argentino, hasta el 31 de marzo del corriente año inclusive.

-Diagnóstico de Influenza por PCR-Real Time.

· Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y haber permanecido en áreas con circulación del virus (actualizado o al haber estado en contacto con un caso confirmado por laboratorio, se insta a la población a que haga un contacto TELEFÓNICO de inmediato con el sistema de salud, refiera el antecedente de viaje y evite el contacto social).

· Para más información sobre recomendaciones para la población y protocolos visitar el sitio del Ministerio de Salud de la Pampa: https://www.salud.lapampa.gov.ar/Coronavirus.asp

·Zonas con transmisión sostenida al día de la fecha:

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/zonas-con-transmision-local