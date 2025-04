La Pampa y Córdoba más cerca: comienza la pavimentación de la RP 9

En un acto celebrado hoy en la Dirección Provincial de Vialidad, se firmó el contrato para la pavimentación de la Ruta Provincial 9, que unirá Córdoba con La Pampa.

Estuvo encabezado por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, el presidente de Vialidad Provincial, Rodrigo Cadenas, y el ingeniero jefe Santiago Chaer, junto a representantes de la empresa encargada de la obra.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto, tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de las áreas productivas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de La Pampa. Esta nueva vía de comunicación resulta crucial para las localidades del noreste pampeano, ya que proporcionará una alternativa a la RN 35, mejorando así la seguridad vial y la integración regional. El Gobernador había anticipado, a través de sus redes sociales, que la licitación de esta obra, impulsada por la diputada provincial Silvia Larreta, representará un avance significativo en la conexión entre Rancul y Villa Huidobro.

El ministro enfatizó la prioridad de continuar con las obras públicas en el ámbito provincial, resaltando que esta pavimentación es una respuesta a las necesidades históricas de los vecinos del norte de La Pampa. “Estamos en condiciones de dar inicio a la obra que fue solicitada y esperada por muchos”, afirmó a la Agencia Provincial de Noticias.

“Invertir en ella es prioritario, ya que favorece el transporte de las producciones regionales y brinda mayor seguridad vial”. Aseguró que el Gobierno provincial está comprometido a concluir todas las obras iniciadas y a seguir trabajando en mejoras viales en todo el territorio.

Con esta pavimentación, el la Provincia busca no solo responder a las demandas de los ciudadanos norteños, sino también fortalecer la infraestructura vial interprovincial que beneficiará a toda la región. Se prevé que la obra tenga un impacto significativo en la movilidad y seguridad de los usuarios, además de favorecer el transporte de las producciones regionales”.

El ministro, al referirse al contexto nacional en cuanto a la interpretación que tiene de las obras públicas, marcó la diferencia con la Provincia, «existe una mirada distinta, con un Estado presente y eficiente que da respuesta a las necesidades de la población. En contrapartida, la Nación cree que el mercado debería realizar estas obras, pero sabemos que ningún capital privado se dedicaría a la construcción de este corredor vial porque no sería redituable. Sin embargo, es una necesidad para la transitabilidad segura, un aporte al sector productivo y turístico, así como a los usuarios en general, al ser una alternativa a la Ruta Nacional 35».

«Esta firma de contrato para iniciar la estructura de este corredor vial» -señaló- «es un hecho concreto del gobierno de La Pampa, quien garantiza los fondos e inicia su construcción”.

Preocupación por el colapso de las rutas nacionales

Intronati, se refirió al deterioro en aumento de las rutas nacionales, “Es una preocupación para la provincia porque el 42% del trazado de la red vial es nacional, está abandonado y a borde del colapso; en poco tiempo, las que no lo están pasarán a estar en estado crítico. Desde la Provincia queremos dejar en clara nuestra preocupación por la Dirección Nacional de Vialidad y su defensa como organismo competente. Tenemos la voluntad de responder, como Provincia, a su mantenimiento, aunque hay una cuestión, no menor, que es la de acordar con las otras provincias para que, a través de un trabajo conjunto, las rutas nacionales se encuentren en condiciones en toda su estructura y extensión. La Nación nos tiene que dar la autorización pertinente bajo las condiciones que hemos solicitado. Teniendo los recursos propios, a través del impuesto a los combustibles y con la participación de Vialidad Nacional, se puede dar respuesta no solo a las rutas en nuestro territorio, sino también al resto del país, pues el deterioro de ellas es integral y pasan los límites pampeanos».

Más adelante recordó que desde La Pampa «estamos pidiendo la concesión del manejo de las rutas a través del Estado provincial, pero debe quedar claro que el primer desafío que tenemos es la defensa de Vialidad Nacional como órgano rector que pueda dar respuestas en todas las rutas nacionales. Podemos, desde aquí, tener la voluntad de resolver el caso de la Ruta Nacional 5, pero siempre y cuando Buenos Aires también coincida y tenga la intervención que realmente necesita. Defender las funciones de Vialidad Nacional garantiza la mejora en la transitabilidad y la seguridad vial, que en este caso no se está logrando en las rutas nacionales”.

La visión de la empresa constructora

El empresario Omar Jubete, adjudicatario para la construcción de la Ruta Nacional 9, se refirió a la situación de la obra pública y destacó la diferencia en la política de trabajo entre Provincia y Nación. En sus declaraciones subrayó: «Nosotros somos pampeanos y estamos bien atendidos en la Provincia porque no hemos parado de hacer obras. Tuvimos continuidad y las seguimos teniendo. Lo que es de orden nacional se detuvo completamente; inclusive existen problemas para el cobro de contratos. Las obras provinciales, a diferencia de las de Nación, siguen vigentes y tienen continuidad, lo que nos ha permitido no tener que reducir personal. El 90% de las obras que tenemos son provinciales”.

Características de la Ruta Provincial 9

Por su parte, el presidente de la DPV, Rodrigo Cadenas, describió las características técnicas del trazado vial de la Ruta Provincial 9.”La obra se desarrollará de norte a sur, desde la RN 188 hasta el límite con la provincia de Córdoba. Se trata de 6.900 metros lineales de una calzada de 6,90 metros, con un intercambiador en la 188, iluminación, señalización horizontal, vertical y de seguridad. Esta nueva traza se implantará donde hoy existe un camino vecinal de tierra que va a pasar a ser una ruta pavimentada con las características de una Ruta Provincial. El monto del contrato son 6.199 millones y su plazo de ejecución son 18 meses”.