“Lo mismo le hicieron a Traverso”

El viernes de la semana anterior los concejales del Frente Vecinal no dieron quórum a una sesión extraordinaria y luego elevaron un informe de prensa explicando los motivos. Ahora, el intendente Juan Cruz Barton salió a responderles públicamente “una total falta de respeto hacia toda la comunidad. Y una contradicción tras otra”, dijo entre otros términos, entendiendo, además, que hay actores de la oposición que “que actúan desde las sombras para poner solamente obstáculos al gobierno municipal”, y agregó: “no me extraña nada. Lo mismo hicieron con Traverso. Si fueron capaces de jugar de esa manera con alguien de su misma fuerza política, poco les va costar hacerlo conmigo y con un gobierno justicialista”, sostuvo el jefe comunal en contacto con El Norte en movimiento. “Si no quieren entender que el trabajo se debe hacer en equipo, ya no es problema mío, que salgan ellos a dar las explicaciones precisas y no con comunicados que faltan a la verdad”, subrayó.

Y Barton fue un poco más lejos, trajo a colación unos audios que tiempo atrás se viralizaron por redes sociales con expresiones que serían del actual diputado provincial Eduardo Pepa. “Dijo barbaridades el diputado. Es una muestra más de cómo actúan”, enfatizó.

“Una total falta de respeto”

En primer lugar hizo referencia a lo ocurrido el pasado viernes 15 en el recinto del Concejo Deliberante: “La verdad que me pareció una total falta de respeto hacia toda la comunidad en primer lugar, además de responder de esa manera a un llamado del Poder Ejecutivo. Me parece que es la primera vez que sucede en nuestro pueblo en tiempos de democracia, quizás hayan sido protagonistas de un hecho sin precedentes en Intendente Alvear. A lo mejor entraron en la historia con esto tan irrespetuoso como reprochable, argumentando que lo que se debía tratar en el recinto deliberativo no era de interés general. Ya hubo muchas trabas y de todo tipo durante el año de pandemia, porque política podés hacer todos los días desde donde estés ubicado, sobre todo en la función pública, pero hay momentos en que se debe dejar de lado cuando hay problemas más urgentes para resolver”, sostuvo el intendente en el primer tramo de la entrevista con El Norte en movimiento.

“Cuando el pueblo más los necesitaba”

“Estos concejales se retiraron del Comité de Crisis cuando el pueblo más los necesitaba y el argumento fue que no eran escuchados. Si no quieren entender que el trabajo se debe hacer en equipo, ya no es problema mío, que salgan ellos a dar las explicaciones precisas y no con comunicados que faltan a la verdad. Si hasta se votaba por las decisiones. Que la gente le pregunte a Bomberos, Salud, Policía y ahí estará la respuesta certera. Después que dejaron de participar hubo muchas más reuniones, ahora debemos respetar los decretos del Gobierno provincial y no son tantas”, explicó Barton.

“Si comparo con lo que hicieron el viernes pasado puede que ese faltazo al Concejo sea hasta un hecho menor con la renuncia a integrar un equipo comunitario que trabajó y trabaja en conjunto ante un complicado panorama sanitario. Si quieren entrar en la historia, ahí tienen para escribir otra página”, sostuvo.

“Desde las sombras”

“Resulta que ahora no dan quórum a una sesión para no aprobar unas compras destinadas a mejorar el sistema de cloacas, que ellos mismos pidieron ante la necesidad y urgencia y que además está todo dentro del marco de la ley. La verdad no entiendo esa parte. No tengo dudas que hay actores que actúan desde las sombras para poner solamente obstáculos al gobierno municipal. No me extraña nada. Lo mismo hicieron con Traverso. Si fueron capaces de jugar de esa manera con alguien de su misma fuerza política, poco les va costar hacerlo conmigo y con un gobierno justicialista”.

“Me llama la atención la actitud de estos concejales, los considero gente de bien, pero una cosa es ser oposición y otra es la falta de respeto. A lo mejor el asesoramiento que reciben no es el adecuado. Ahora dicen que están abiertos al diálogo, no creo que haga falta recordarles que el Ejecutivo nunca cerró esa puerta. Tengo ganas de decir muchas otras cosas, por ahora se impone el respeto que tengo hacia ellos”, precisó el intendente.

“Una contradicción tras otra”

“Dicen por ahí que no se respetó el artículo para la compra directa, pero desde la Coseria se les explicó la urgencia de las compras de las bombas y el arreglo del desobstructor, está esa entidad de testigo. Claudio (Saffeni), Chela (Graciela Tosso) y Mariano (Iglesias) fueron muy claros con ellos. Ni siquiera se cambió de empresa para las compras, es la misma que usaron los gobiernos vecinalistas años anteriores. Informo esto por si piensan que hay algo extraño en esas importantes adquisiciones. Pero bueno, el grado de oposición les hace poner solamente palos en la rueda”.

“Y en cuanto a los balances pueden objetar detalles, están en su derecho, pero doy la tranquilidad que hay una total transparencia en todo lo remitido por el equipo de Finanzas de la municipalidad. Dudan que se hizo con los fondos, cuando se les respondió antes que ellos hicieran el pedido. Una contradicción tras otra. Que digan eso también. No van a encontrar nada raro en nuestros balances, les aseguro”, afirmó.

“Dijo barbaridades el diputado”

“Sobre el final de la entrevista, el intendente Barton fue un poco más lejos, trajo a colación unos audios que se viralizaron por redes sociales con expresiones que serían del actual legislador Eduardo Pepa. “Dijo barbaridades el diputado y la gente ya lo marcó. Le sienta bien hacerlo así, será una costumbre. Es una muestra más de cómo actúan”, enfatizó.

“Esto se ha hablado con todo el equipo de trabajo local y las pruebas fueron remitidas al Partido a nivel provincial. Hay una sólida estructura de respaldo continuamente para asesorarnos. En fin, siempre preparados para dar respuestas”, expresó.

“Por eso, moverse entre las sombras molesta, es de cobardes. Con chanchadas no. Si hay que sacarse la careta, lo hacemos todos y vemos quién es quién en este juego tan perverso”, dijo para finalizar.