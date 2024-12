Más de 700 deportistas despidieron el “Entre Barrios 2024”

El Torneo «Entre Barrios 2024», que reunió a lo largo de la temporada a escuelas de fútbol y clubes barriales de Santa Rosa, se cerró este sábado con la jornada final desarrollada en el predio del Colegio Santo Tomás y con la participación de más de 700 niñas y niños de distintos rincones de la ciudad.

Cerca de 50 equipos participaron del último encuentro del año, en un predio que se presenta como un nuevo espacio para el desarrollo de actividades en la ciudad.

Unas treinta instituciones barriales de Santa Rosa le dieron vida a lo largo del año al «Entre Barrios», un programa deportivo y social creado el en 2023 por la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa, y que busca ofrecer a chicas y chicos un lugar donde jugar, divertirse, conocerse y compartir vivencias con sus pares de toda Santa Rosa.

Este sábado, en el predio del Santo Tomás ubicado en Trenel y Balbín, hubo actividad para las categorías Sub 7, Sub 9, Sub 11, Sub 14 (todas mixtas) y Sub 14 femenino, con partidos que se extendieron hasta pasado el mediodía en las ocho canchas dispuestas.



Al finalizar la jornada, que contó con la visita del subsecretario de Deportes de La Pampa, Ceferino Almudévar, las y los futbolistas recibieron medallas por su participación, sin importar los resultados, y compartieron una vianda a la hora del almuerzo.



A lo largo del “Entre Barrios 2024” participaron unas 30 instituciones entre escuelas y clubes de barrio de Santa Rosa.

Los que formaron parte de esta edición fueron Los Dieguitos, Unión del Este, Cebollitas, Club San Martín, Los Pulgas, Sol Futuro, El Caldenar, La 12 Junior, Albiceleste, El Potrero del Malvinas, Ananía, Villa Uhalde, Villa Germinal, Néstor Kirchner, Zona Norte, La 2001, Los Tranqui-Club Argentino, Escuela Prado Español, Escuela Barrio Atuel, Estadio Municipal, Los Halcones, La Quince JyU, EPAM y Colonia Escalante, más equipos de los programas Después de Hora de los barrios Santa María, Butaló, Reconversión y Zona Norte. En esta última jornada también se sumaron equipos del Colegio Santo Tomás, que fue anfitrión en su predio.