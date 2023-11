“Mi Casa”: el plan que genera mano de obra, venta de insumos local y arraigo de jóvenes

Para el Gobierno provincial la política de viviendas es uno de sus ejes de gestión y se cumple con hechos concretos como es la entrega de viviendas a familias pampeanas distribuidas en localidades del interior provincial, más allá del signo político de la intendencia o el volumen poblacional.

Hernán Gaggioli, intendente de Alta Italia manifestó a la Agencia Provincial de Noticias que el Plan Mi Casa “es un excelente plan para pueblos como el nuestro, porque entre otras cuestiones nos permite solucionar de esta manera el tema de la vivienda propia. Hay una política clara de llevarle a la gente algo concreto, donde cabe resaltar la metodología de trabajo donde el dinero lo administran los municipios y esto es un gran beneficio que se ve reflejado en mano de obra local y el compre pampeano”.

“Desde el 2019 que asumimos entregamos unas 10 casas que son de esta operatoria, la última tanda la inauguramos en el mes de abril pasado, y ahora estamos construyendo 20 más con un 70% de avance de obra, con la mano de obra de 20 personas”, agregó.

“El techo propio es el sueño de toda familia, independientemente del lugar donde viva, hacemos hincapié en los jóvenes que van formando su familia y se quieren quedar en el pueblo, en lo personal es un orgullo poder gestionar este tipo de obras tan sensibles y significativas para la comunidad, con el acompañamiento del Gobierno provincial. Esto es fundamental por el aporte económico que ellos hacen a nuestras comunas, darle una solución a una familia es importantísimo y algo que todos buscamos, les da bienestar y estabilidad formando un futuro en su nuevo hogar”, sostuvo Gaggioli.

“Generalmente la gente elige estos pueblos como Alta Italia por la calidad vida, la tranquilidad el poder educar a sus hijos de otra manera donde nos conocemos todos, eso da seguridad. Siempre buscamos la forma de generar trabajo y que se queden y puedan progresar a través de comercios, zona de campo o emprendimientos”, siguió.

En esa línea suscribió que desde la intendencia “pusimos como objetivo entregar esta última tanda de viviendas para finales de año, estamos cerca de lograrlo. Tenemos unos 55 anotados que están aptos y cumplen con los requisitos establecidos y bueno estamos acotando la lista de espera para una casa, se trabaja en conjunto con el Gobierno de la Provincia”.

En primer persona

Para Leonardo Ceballos, adjudicatario una vivienda del Plan, tener su propia vivienda es algo único “yo nací y me crié en Alta Italia, conformé una familia. Vivir acá es muy lindo, muy tranquilo, son pueblos que no los cambias ya te quedas acá, trabajar acá es otra cosa”.

“Trabajo en una panificadora y luego hago tareas extras, tuve la suerte de trabajar como albañil en estas casas y cuando salimos adjudicados con mi señora no lo podíamos creer que una de estas viviendas iba a ser la nuestra, una emoción increíble no se olvida más en la vida”.