Pampeanos y pampeanas por la democracia

Un importante marco de público siguió de cerca el acto de repudio al ataque sufrido ayer por la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, que se celebró esta tarde en Plaza San Martín, de la ciudad capital.

Las autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Sergio Ziliotto, se ubicaron en las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa. El acto se extendió por espacio de dos horas y culminó con la entonación del Himno Nacional Argentino. Ziliotto estuvo acompañado por la totalidad de su gabinete, por el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, funcionarios y funcionarias del municipio santarroseño, legisladores y legisladoras nacionales y provinciales, intendentes, intendentas y presidentes de Comisiones de Fomento, los ex gobernadores Rubén Hugo Marín y Oscar Mario Jorge; Oscar Alpa, secretario de Políticas Universitarias, Hugo Díaz, presidente del Superior y miembros del Tribunal de Justicia, entre otros.

Ante los presentes, que llegaron en gran número portando banderas argentinas cubriendo buena parte de la plaza central, la dirigencia politica, legislativa y judicial pampeana se alineó para escuchar el documento alusivo. El mismo, apoyado por más de dos centenares de adhesiones, expresa lo siguiente:

Documento

«Ante el hecho de inusitada violencia que sufrió la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, pampeanas y pampeanos, sin distinciones de ningún tipo, nos unimos para repudiarlo, defender la paz, la convivencia social y la democracia. A casi 40 años del regreso de la Democracia, no podemos permitir que nuestra patria vuelva a ser escenario de violencia, terror e incertidumbre. Los que abrazamos el sistema democrático somos responsables de preservarlo de hechos como el de ayer, que solo buscan vulnerarlo.

El dialogo y la convivencia social, política e institucional, son las herramientas para neutralizar prácticas antidemocráticas que pensábamos desterradas de nuestra Nación.

Vivimos un momento en que la Argentina necesita de la unidad de su pueblo y la responsabilidad de toda la dirigencia política, para fortalecer así las instituciones y el sistema democrático.»

«El intento de magnicidio sufrido por la vicepresidenta de la Nación es un punto de inflexión que exige no solo un enérgico rechazo, sino la acción concreta de reconciliación de argentinas y argentinos. La paz social es una construcción colectiva y como tal, requiere tolerancia, diálogo y reconciliación. La violencia simbólica, política o institucional ha costado la sangre de muchas argentinas y argentinos y hoy, con la historia a la vista, no podemos permitir que ese manto de oscuridad vuelva a cubrir a la Argentina. El proceso de paz y reconciliación que nuestro país inició en 1983 nos demanda un compromiso constante en el tiempo para su definitiva consolidación. Argentina necesita de diálogo, confianza recíproca y concertación. Ese es el camino que debemos transitar las y los argentinos para terminar con las crispaciones que derivan en hechos violentos como del que ayer fuimos testigos.

Digamos no a la violencia. Defendamos la paz, las instituciones y la democracia» concluye.

Adhesiones

Gobierto de la provincia de La Pampa

Municipalidad de Santa Rosa

Honorable Cámara de Diputados

Superior Tribunal de Justicia

UNLPam. Universidad Nacional de La Pampa

Partido Justicialista

Partido Comunista

Partido UCR

Partido PRO Propuesta Republicana

Partido del Trabajo y del Pueblo

Partido del Trabajo y la Equidad

Partido Encuentro por la Democracia y la Equidad

Partido Frente Renovador

Partido Humanista

Partido Nuevo Encuentro

Partido Patria Grande

Partido Pueblo Nuevo

Partido Socialista

MOFEPA

FREGEN

Bloque FREJUPA HCD

Bloque Movimiento Productivo Pampeano

Bloque Propuesta Federal

AMET

Bloque FreJuPa Concejo Deliberante Santa Rosa

Bloque UCR

Bloque Comunidad Organizada

APOPS Asociacion del Personal de los Organismos de Prevision Social

APULP (Trabajadores no Docentes Universitarios)

Asociación Ciclística Sol y Futuro

Asociación Civil Deportiva Pampeana

Asociación Civil Tiro Federal Santa Rosa

Asoiación de Motociclismo Región Pampeana

Asociación Pampeana de Artes Marciales

Asociación Pampeana de Atletas Veteranos

Asociación Pampeana de Bicicross

Asociación Pampeana de Canotaje

Asociación Pampeana de Hóckey

Asociación Pampeana de Musculación y Fitness

Asociación Pampeana de Natación

Asociación Pampeana de Taekwondo

Asociación Pampeana de Circuitos Cerrados de TV

Asociación Simple Bicicross de Santa Rosa

Asociacion Civil Asamblea por los Rios Pampeanos

Asociación de Técnicos de Fútbol

Asociaci{on Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa

Asociación Trabajadores Estatales

Calfucurá Rugby Club

Cámara de Comercio de Santa Rosa

Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa

Cámara de Comercio y Afines de General Pico

Cámara de la Construcción La Pampa

Cámara Inmobiliaria de La Pampa

Sindicato de Camioneros (Seccional La Pampa)

Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet

Alvear Football Club

Club A. Juventud Unida de Alpachiri

CECLA

Central de Trabajadores Argentinos

Centro Rincón Vasco de General Acha

CGT Zona Centro Sur

Club A. Matadero Santa Rosa

Club El Elyon

Club All Boys Santa Rosa

Club Alta Italia

Club Alumni de Rolón

Club Argentino Santa Rosa

Club Atético Catriló

Club Barrio Fite Santa Rosa

Club Campos de Gral. Acha

Club Cochicó de Victorica

Club Costa Brava Gral. Pico

Club Cultural Argentino Gral. Pico

Club Cultural y Deportivo Ing. Luiggi

Club Deportivo La Humada

Club Deportivo Telén

Club Deportivo Unión del Este

Club Deportivo Uriburu

Club El Recreo Santa Rosa

Club Estudiantes de Santa Rosa

Club Estudiantil de Castex

Club General Belgrano de Santa Rosa

Club Guardia del Monte

Club Huracán de Guatraché

Club Juventud Regional de Miguel Cané

Club Juventud Unida de Santa Isabel

Club La Adela

Club Los Totitos

Club Matadero por la Lealtad

Club Matienzo de Ingeniero Luiggi

Club Náutico La Pampa

Club Pampero de Guatraché

Club Penales de Santa Rosa

Club Ranqueles de Catriló

Club Rivadavia de Arata

Club San Martín de Quemú Quemú

Club San Martin de Santa Rosa

Club Social Trabajadores de Farmacia

Club Social Trenel

Club Social y Deportivo El Pampero de Colonia Santa María

Club Social y Deportivo Rolón

Club Sportivo Independiente Gral. Pico

Club Sportivo Recreativo Abramo

Club Villa Mengele de Jacinto Aráuz

Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa

Confederación General del Trabajo

Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de La Pampa

Consejo Profesional de Asistencias Sociales de La Pampa

Consejo Profesional de Ciencias Políticas

Consejo Profesional de Psicólogos y Psicólogas

Cooperativa Eléctrica de Santa Rosa

CTA La Pampa

Club Deportivo Alpachiri

Club Ferro Carril Oeste de Realicó

Empleados de AFIP

Empleados de Correo Argentino

Empleados de Farmacia

Empleados de Seguridad Privada

Empleados de Telecomunicaciones

Empleados Legislativos (APEL)

Escuela de Capacitación para Directores Técnicos de Fútbol

Escuela El Charito

Federación Pampeana de Gimnacia Artistica

Federación Agraria Argentina

CARBAP

Federación Pampeana de Atletismo

Federación Pampeana de Básquet

Federacion Pampeana de Box

Federación Pampeana de Pelota a Paleta

Federación Pampeana de Taekwondo

Federacion Pampena de Vóley

FEHGRA

FEPAD

FEPAMCO

Ferro Carril Oeste Gral. Pico

Jerárquicos de Energía

Liga Cultural de Fútbol

Liga Pampeana de Fútbol

Liga Veteranos de Fútbol (Santa Rosa – La Pampa)

Lonquimay Fútbol Club

Luz y Fuerza La Pampa

Mayu Club de Sóftbol

Sindicato de Panaderos

Sindicato de Pasteleros

Sindicato de Petroleros

SIPREN Zona Sur

Pico Footbal Club

Primer Club de Vehículos Clásicos y Especiales de La Pampa

Racing Club Eduardo Castex

Realicó Voley

SADOP

SANIDAD

Santa Rosa Cesto Club

Santa Rosa Vóley

SATSAID

Sindicato de Gráficos

Sindicato de Personal de Obras Sanitarias

Sindicato de Trabajadores Viales La Pampa

Sindicato Trabajadores Judiciales

SMATA

SOEM (Empleados Municipales)

SOESGYPE

Sportivo Toay

Subcomisión Pelota a Paleta Prado Español

SUTEYRH

Taxistas

Tiro Federal Realicó

Trabajadores de ANSES

Trabajadores de INTA-APINTA

Trabajadores de la Carne

Trabajadores de PAMI

UNILPA

Unión de General Campos

Unión Ferroviaria

Unión Personal Civil de la Nación (UPCN)

UOCRA

UOM

UOSA (Trabajadores de la Sal)

UTA

UTEDYC

UTELPA

UTHGRA (Union de Trabajadores Hoteleros y Gastronomicos)

Subcomisión de Bochas Centro de Jubilados Quemú Quemú

Newcom Huitrú

Club Recreativo Junior de Realicó