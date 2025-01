Pico y el norte pampeano celebran la ampliación del Servicio de Pediatría del Centeno

Días atrás quedó inaugurada la nueva obra con el importante equipamiento adquirido para el Servicio de Pediatría en el Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno de General Pico. Desde la Dirección del nosocomio y la comunidad del norte pampeano se valorizó la decisión política del Gobierno provincial de llevar adelante el proyecto, a contramano de lo que indicaban las frías estadísticas macroeconómicas,

“Si nos dejamos llevar por los últimos análisis con esa mirada macroeconómica, hoy, si aplicáramos el famoso Excel, diría que General Pico no necesita una terapia intensiva pediátrica. Pero lo resolvimos desde el Estado, desde la eficiencia, desde lo humanitario, desde la calidad de vida”, sostuvo días atrás el gobernador Sergio Ziliotto, en el acto inaugural de las obras de ampliación del Servicio de Pediatría del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno.



Y, en ese sentido, el director del nosocomio público piquense, Esteban Vianello, expresó a la Agencia Provincial de Noticias la enorme satisfacción al haber cumplido el objetivo de concretar la obra y sumar equipamiento de alta tecnología. «Ya está en funcionamiento. Son casi 1.000 metros cuadrados de una ampliación muy esperada por el equipo de salud, cuyo objetivo es garantizar la mejor atención a los pacientes y brindar acompañamiento a las familias» señaló.

Además, puso en foco la inversión realizada a la cual, suscribió, “se le suma la hotelería, cunas, sistema de monitorización de pacientes. Se hizo una inversión muy importante en las 26 camas que hoy cuenta el Centeno. Se amplió en 10 camas, con unidad de cuidados progresivos en un sistema de red que se viene trabajando desde hace muchos años en La Pampa. Este Establecimiento Asistencial es un eslabón más dentro de la Red Provincial de Salud».



El valor de un Estado presente

El director consideró que el rol del Estado resulta fundamental y se preguntó ¿existe una institución privada de General Pico o Santa Rosa que maneje la intervención pediátrica? “no, en ninguna de las dos ciudades existe, la intervención pediátrica desde el punto de vista económico es un sistema de pérdidas porque es una internación netamente clínica, de alto costo en algunos casos; entonces el Estado pampeano tiene que estar presente porque si no lo estuviera estas unidades de atención pediátrica no existirían en la Provincia”. Y agregó: “el desarrollo tecnológico que tiene tanto el Centeno como el Favaloro en cuanto a atención pediátrica es de alto costo y de última generación, y si nos trasladamos a adultos, también”.



Servicio histórico en el Centeno

Repasando la historia del centenario centro de salud piquense, el director recordó que siempre la Pediatría estuvo dentro de la estructura hospitalaria, “el abordaje, el cuidado, anécdotas de hace años, por ejemplo con familias que dejaban a los chicos a cargo de las monjas porque tenían que seguir trabajando. Siempre el Estado estuvo dando respuesta a la familia en cuanto a la Pediatría, y en la evolución del tiempo la tecnología fue mejorando, el Estado pampeano siempre estuvo a la vanguardia, porque el recurso está capacitado para tal fin y, por lo tanto, esto es una inversión en todo sentido, para aquellos que conocemos la historia de la Pediatría, contar con esta obra es una caricia al alma”.



Inversión a favor de la comunidad

A modo de cierre, Vianello no dudó en resaltar la decisión política del gobernador Sergio Ziliotto en invertir en la ampliación de esta obra es en beneficio de la población. «Nuestro objetivo siempre es el paciente, que tiene que tener lo mejor que podamos brindar desde la institución. Quedó demostrado que sin el Estado esto no sería posible; sin un compromiso político y la inversión que realizó el Gobierno de La Pampa durante la última gestión, esto no se podría haber llevado a cabo».