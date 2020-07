Repararon pileta climatizada en Mauricio Mayer

Se ha reparado el natatorio climatizado de la comuna en la localidad de Mauricio Mayer. Sin embargo el intendente no habilitará las actividades vinculadas con la natación hasta dentro de uno o dos meses. “No es un capricho”, dijo Celestino Folmer.

Estas fueron autorizadas por el gobierno provincial en esta etapa de distanciamiento social obligatorio de la cuarentena por coronavirus. Sin embargo, la intendencia de esta localidad decidió continuar con las medidas de prevención para garantizar el estatus sanitario y comunicó que el regreso al agua se producirá recién dentro de “uno o dos meses” cuando quedarían habilitas las actividades acuáticas, deportivas y comunitarias. “No es un capricho, no sea cosa que habilitemos y después tengamos que dar marcha atrás”, declaró el intendente Celestino Folmer

Según comentó Folmer, los problemas que tuvo la piscina de fibra de vidrio de 10 metros de largo por 4,10 metros de ancho y 1,60 metros de profundidad fueron originados por “la pileta grande (de cemento), ubicada al aire libre y prácticamente a la par del otro natatorio. Se le hizo una especie de boquete en el piso y el agua ejerció tanta presión que se metió por debajo y literalmente levantó la climatizada rompiendo todas las cañerías subterráneas. Llamamos a la fábrica donde la compramos, que está en Quemú Quemú, vinieron seis personas, la sacaron, repararon todos los desperfectos y la volvieron a colocar. Aprovechamos esta situación y con albañiles del pueblo colocamos piso antideslizante y térmico a su alrededor”, dijo en diálogo con Radio Compacto 94.5 de Winifreda.

Asimismo, señaló que la erogación económica fue “muy importante”. Al mismo tiempo agregó que “a la otra pileta le sacamos toda el agua y antes que comience el verano tendremos que hacerle el piso nuevo para que no se rompa más”. En cambio “a la climatizada ya la tenemos en condiciones, pero no está funcionando porque por la pandemia no se permite aglomeración de personas en espacios cerrados. Mientras tanto le vamos renovando el agua, pasándole el barre fondo, pero todavía no la calefaccionamos”.

En relación a que las actividades de natación se pueden reanudar aplicando el protocolo elaborado por Provincia, el mandatario comunal respondió que tiene conocimiento de esto, y afirmó: “Lo hablé con el gobernador; pero prefiero esperar uno o dos meses más para estar más seguros porque no sea cosa que habilitemos y después tengamos que cerrar. No es un capricho. Lo mismo vamos a hacer con las actividades del Cumelén y deportivas”, subrayó.