Se celebró el 112° aniversario de Conhello

Esta mañana, en un breve acto y con el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios, tuvo lugar el acto conmemorativo al 112° aniversario de la localidad de Conhello.

La ceremonia fue encabezada por el intendente Pablo Cervellini, quien estuvo acompañado por concejales, concejalas y representantes de instituciones intermedias.

Tras el izamiento del pabellón nacional y la entonación del Himno Nacional Argentino, se dirigió a los presentes el jefe comunal, quien agradeció el compromiso y acompañamiento en este día tan especial.

“Lamentablemente la pandemia nos impide realizar festejos, con actos y actividades para compartir con nuestros vecinos y vecinas como estamos acostumbrados. Igualmente entendemos la situación y es nuestra responsabilidad cuidarnos y cuidar a todos en este momento tan particular que nos toca vivir no solo en Conhello, en La Pampa o en Argentina sino en todo el Mundo”, sostuvo.

En ese marco, consideró que la localidad no estuvo ni está ajena a la pandemia. “Pasamos momentos de mucha tensión, eso no impidió seguir trabajando, con más fuerza que nunca, junto a quienes más lo necesitan, con la responsabilidad que nos caracteriza como pueblo. Igualmente quiero aprovechar para pedirles que sigamos de esta manera, cuidándonos y cuidando a los demás, porque es una batalla que vamos a ganar entre todos”.

“En estos 112 años pudimos organizar este acto cumpliendo con todos los protocolos sanitarios y conmemorando un año más de esta tierra que tanto queremos, y con ella a todos y todas los que formamos parte de la comunidad. Y claro está también a quienes ya no están, y acá quiero hacer una mención muy especial para alguien que no está físicamente pero que vive en cada uno de nosotros, nuestro querido “Yayi” (Ángel Ré), a quien no quería dejar de recordar y saludar porque sé que nos está acompañando”, continuó Pablo Cervellini.

El jefe comunal enumeró las obras y tareas que se llevan adelante, entre ellas, la construcción de 4 viviendas del Plan Mi Casa, cuyos trámites se están finalizando en la Dirección de Catastro, para los loteos de terrenos y un parque recreativo. También se presentó un proyecto a la Secretaría de Energía y Minería, en forma conjunta con la Cooperativa de Electricidad de Winifreda, para brindar el servicio eléctrico y sus luminarias. Se limpiarán y ensancharán los caminos vecinales, con el apoyo de Vialidad Provincial. En el área cultural, se refacciona un sector de la biblioteca, en la antigua estación del ferrocarril, donde funcionará la radio municipal. Se recuperará el antiguo edificio de la cooperativa, donde aún están sus transformadores y se creará un Mueso de la Cooperativa. Además, en el marco del Plan Argentina Hace, se presentó un proyecto para llevar adelante la construcción de la primera etapa de un Centro Cultural, con un auditorio. También se solicitó al Estado nacional la donación de los terrenos del Ferrocarril, con el envío de toda la documentación. Está próximo a firmar un convenio con la Administración Provincial del Agua para la automatización del sistema de extracción de agua y la reforma en la ubicación de las bombas. Finalmente se refirió a una de las obras más esperadas por los vecinos y vecinas, el asfalto en nuevas cuadras y para las cuales ya se tiene acopiado el material.

Agradeció a quienes lo acompañan en la gestión municipal, “agradecer a todos y cada una de los vecinos y vecinas que desde su lugar aportan al crecimiento de la localidad, agradecer a los mircroemprendedores, a los representantes de nuestras instituciones, a todo el pueblo de Conhello. Gracias y feliz cumpleaños, a disfrutar, desde casa, y con más responsabilidad que nunca para continuar con el buen estatus sanitario”, concluyó el intendente.