Se entregaron 14 viviendas en Metileo

Vecinos de Metileo recibieron hoy las llaves de su vivienda. Siete pertenecen al Plan Provincial Mi Casa y siete a la comuna.El acto contó con la participación del gerente de Adjudicación del IPAV, Héctor Corredera, el subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social, Fernando Sánchez, la diputada nacional, Melina Delú, concejales, demás autoridades provinciales y municipales, quienes fueron recibidos por el intendente, Juan Carlos Pavoni.

El gerente del IPAV felicitó a los adjudicatarios y compartió la alegría de ver hecho realidad el sueño de la casa propia y resaltó la ausencia de viviendas por parte de Nación que generó la idea del gobernador Carlos Verna de crear el Plan Provincial “Mi Casa”, para llegar con soluciones habitacionales en localidades de menos de 10 mil habitantes.













Intendente

El jefe comunal comenzó su alocución agradeciendo a todo su equipo por el trabajo realizado para hacer realidad esta entrega. “Cuando llegamos a la gestión hace cuatro años uno de los objetivos a trabajar fue el tema vivienda, muy problemático en cuanto a la entrega en la localidad. Planificamos y empezamos a trabajar; no fue fácil, fue un desafío muy grande cuando veíamos la inacción de Nación de no acercar recursos a la Provincia para que nuestros pobladores tuvieran viviendas”.

En ese marco, y luego de las charlas con el IPAV, «nos sumamos y hoy parte del proyecto es realidad. Al ver que esto no cubría la demanda seguimos trabajando y pudimos hacer seis viviendas más con recursos del municipio, más una casa de servicios para el médico”.

Muy emocionado, Pavoni expresó la alegría que genera “que los chicos de Metileo puedan tener su vivienda, este esfuerzo lo hicimos entre todos”, reiterando el agradecimiento a todos y cada uno de los que acompañaron en el proyecto.



Adjudicataria

En nombre de los adjudicatarios, Carina Maturana agradeció la posibilidad de acceder a una vivienda, “las palabras que podamos decir no alcanzan para expresar la felicidad que tenemos hoy”.