Se entregaron cinco viviendas del Plan «Mi Casa» en Vértiz

Esta mañana, con el cumplimiento de las medidas preventivas, tuvo lugar el acto de entrega de cinco viviendas del Plan Provincial Mi Casa, en la localidad de Vértiz.La ceremonia, realizada en cada una de las casas, contó con la participación del presidente del IPAV, Jorge Lezcano, el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, la gerenta de Planificación y Adjudicación, Érica Riboyra, y la directora de Asuntos Municipales, Claudia Godoy, quienes fueron recibidos por el intendente local, Luis Giacomino.

“Entregar viviendas siempre es una buena noticia, el techo es el factor principal de necesidad de una familia y un déficit que Argentina, y La Pampa no está exenta, y más con la condena que tuvimos del Gobierno de Macri que nos dejó con un déficit mayor a la media”, sostuvo el presidente del IPAV, quien se mostró orgulloso “de tener un Gobierno como el nuestro y que nos toca representar, de saber que con fondos propios se pueden seguir haciendo programas como este Mi Casa, que comenzó el Ingeniero Verna o como el anuncio del gobernador Sergio Ziliotto que pone 2.900 millones de pesos, como parte principal de la recuperación de la actividad económica en la Provincia y que genera tantas cuestiones favorables para la familia, como empleo y techo”.



Intendente

Por su parte, el intendente local agradeció la presencia de las autoridades y se refirió al momento de entrega como “esperado y soñado”.

Giacomino hizo referencia a las complicaciones financieras del anterior período de Gobierno a partir de las políticas nacionales, “en este nos habíamos propuesto terminar cuanto antes (las viviendas), había una necesidad real de la gente, hay gente que está alquilando viviendas que no tienen gas natural y hoy están “chochos de la vida”, siempre es lindo entregar viviendas sociales, siempre es lindo cuando los gobiernos provincial y municipal dan respuesta”.

Particularmente en Vértiz se trata de familias compuestas por jóvenes, agregó el jefe comunal, quien expresó su satisfacción por los nuevos anuncios del gobernador: “la primera videollamada que tuvimos nos sorprendió con que iba a haber obras nacionales para todos los pueblos de La Pampa, la segunda nos sorprendió dándonos la suma para los aguinaldos, y ahora en ésta (de hace dos días) con el lanzamiento de la segunda etapa del Plan Mi Casa, que nosotros, los municipios, la estábamos esperando”.

En la localidad hay nuevos inscriptos en un corto plazo, los de más antigüedad esperando por una vivienda son cinco. “Después tenemos dos a la espera de los nuevos planes de apoyo para los particulares. Tenemos un loteo importante, con 32 terrenos para vender, hay interés en chicos de Vértiz”.

A modo de cierre se refirió al permanente apoyo del Gobierno provincial, “en esta gestión cada vez que he golpeado una puerta me han atendido, de hecho, la semana que viene estaremos llamando a licitación para comprar 60 luces led, que completarán todas las cuadras asfaltadas”.