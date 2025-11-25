Se viene la Fiesta del Chorizo Seco con homenajes en Vértiz

El 7 de diciembre se realizará la segunda edición de esta tradicional fiesta que se logró recuperar el año pasado y busca provincializarse. Habrá desfile, peña con baile, degustación y un recorrido turístico muy atractivo.

Después de mucho tiempo sin realizarse la localidad de Vértiz recuperó su tradicional Fiesta del Chorizo Seco, que este año vivirá su segunda edición con una serie de actividades culturales, musicales y turísticas. La cita es el domingo 7 de diciembre, a partir de las 16:30, momento en el que se iniciará un desfile, y luego se desarrollarán todas las actividades, incluida una peña con baile y degustación de este chacinado, cuya preparación forma parte de la cultura del pueblo.

La actividad fue anunciada esta mañana, con la presencia del secretario de Turismo, Saúl Echeveste, el secretario de Cultura, Pablo Lucero y la viceintendenta de Vértiz, Graciela Peralta. “Vértiz no tenía una fiesta popular y desde el Gobierno provincial empezamos a trabajar con las autoridades municipales para armar esta actividad que es muy importante por el circuito económico, turístico y social que genera”, aseguró Echeveste.



El funcionario destacó que “la Fiesta del Chorizo Seco es una celebración de pertenencia que busca provincializarse y consolidarse como un atractivo destacado de La Pampa». También hizo hincapié en otros atributos que tiene Vértiz para ofrecer a los turistas que se acerquen a conocerla. A su turno, Lucero comentó que la iniciativa “es propicia para encontrar talentos artísticos de la localidad”, que tendrán la oportunidad de mostrarse para el gran público en la peña. “Es muy lindo ver que la comunidad se apropia de esta fiesta”, agregó.

Homenaje a productores locales

Por su parte, la viceintendenta, Graciela Peralta, apuntó que la actividad es una forma de homenajear a los productores locales. “Nos permite mantener vivas las raíces de nuestros antepasados. La Fiesta se hizo durante más de 40 años, pero después se interrumpió un largo tiempo y el año pasado logramos rescatarla”, indicó.

En esta oportunidad, la Fiesta del Chorizo Seco se celebrará en conjunto con el aniversario del pueblo, que fue el 20 de septiembre y no pudo festejarse por razones climáticas.



En esta oportunidad el show estará a cargo del grupo Renacer, la artista local Ema Sosa y The One. Durante el festival se podrá hacer una degustación del chorizo seco y los panes artesanales que se producen en Vértiz.

«Estamos en una situación difícil, pero con el apoyo del Gobierno provincial y de nuestra gente, logramos mantener viva esta fiesta que representa nuestras raíces”, señaló.

Quienes se acerquen para disfrutar de esta fiesta también podrán conocer otros atractivos de esta localidad del norte pampeano. “Hay un recorrido muy interesante por la vieja usina del pueblo, el museo local y los lugares emblemáticos de Vértiz”, contó la funcionaria.