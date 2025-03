Tratarán enfermedades neurológicas y realizarán neurocirugías complejas en el Favaloro

Las políticas públicas implementadas por la decisión política del gobernador Sergio Ziliotto en cuanto a fortalecer la Red Provincial de Salud continúan elevando el nivel de prestaciones del Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro, que ahora conformó un equipo para tratar diversas enfermedades neurológicas y realizar neurocirugías de alta complejidad. Los expertos de renombre internacional que llegaron a la Provincia destacaron el modelo pampeano de Salud y resaltaron que «es un privilegio» sumarse a sus equipos.

El Hospital Favaloro no cesa en su objetivo de seguir ampliando su capacidad de atención, no solo en consultas sino también en la realización de neurocirugías, pediátricas y de adultos, altamente especializadas. Días atrás, merced a la conformación de un nuevo equipo mixto de trabajo, se sumaron a los profesionales locales dos especialistas de renombre nacional e internacional: la doctora Beatriz Mantese, neurocirujana pediátrica y ex jefa del Servicio de Neurocirugía del Hospital de Pediatría Garrahan, y el doctor Ricardo Nazar, neurocirujano del Instituto Fleni.

Así, junto a los equipos locales, podrán tratar patologías complejas tales como mielomeningocele, espasticidad, tumores del sistema nervioso central y malformaciones congénitas, entre otras. Además, impulsarán el desarrollo de neurocirugías de alta complejidad destinadas tanto a pacientes pediátricos como adultos.

Ampliando capacidades

“Esta decisión se inscribe en el compromiso del gobernador Sergio Ziliotto de acercar la medicina de alta complejidad a los habitantes de La Pampa, ampliando la capacidad resolutiva local y reduciendo los traslados a centros urbanos distantes. Este modelo no solo fortalece la atención sanitaria provincial, sino que también prioriza el bienestar integral de las familias pampeanas”, comentó a la Agencia Provincial de Noticias el subsecretario de Salud, Gustavo Vera.

Destacada en el sistema sanitario nacional

Luego de conocer a los profesionales del Favaloro y comenzar con la atención de algunos pacientes, Mantese expresó el privilegio de “trabajar en el sistema de salud pública de La Pampa, una de las pocas provincias que, en este contexto nacional tan difícil, prioriza la salud de su población. A diferencia de otras jurisdicciones y de las políticas implementadas por el Gobierno nacional donde se recortan servicios esenciales, esta Provincia demuestra un compromiso ejemplar con la salud de sus ciudadanos».

La infraestructura, la tecnología de última generación y la conformación de equipos mixtos de trabajo del Favaloro se convierten en piezas claves para poder abordar patologías poco frecuentes, muchas veces difíciles de diagnosticar y tratar.

Asimismo, la neurocirugía de vanguardia no solo mejora la comprensión de estas patologías sino que transforma la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Consultada por la infraestructura y equipamiento con el que cuenta el nosocomio público provincial agregó que el contar con equipamiento de vanguardia en el sistema público de salud “posiciona a La Pampa como un referente destacado dentro del sistema sanitario nacional. Estas tecnologías avanzadas no solo permiten diagnósticos precisos y oportunos, sino que también potencian la ejecución de tratamientos y procedimientos con un grado superior de precisión y eficacia. El equipamiento de última generación facilita el acceso a áreas anatómicamente complejas, optimiza la visualización intraoperatoria y minimiza significativamente el riesgo de errores, mejorando así los resultados quirúrgicos y la calidad del cuidado del paciente”.

Elevando el nivel

Los profesionales iniciaron la atención de consultas y próximamente avanzarán hacia la realización de neurocirugías complejas, sobre este punto en particular el neurocirujano Ricardo Nazar destacó las ventajas de un enfoque colaborativo entre especialistas.

“Siempre trabajamos en equipo, y junto a los profesionales locales buscamos elevar el nivel de prestaciones en la región. Dado que la incidencia de algunas patologías es baja, fortalecer el intercambio de conocimientos dentro del equipo amplía significativamente la capacidad resolutiva local. Esto beneficia no solo a los pacientes sino también a sus familias y a los equipos de salud. Además, evita las derivaciones fuera de la provincia, reduciendo el impacto social y económico que conllevan los traslados prolongados de familias completas». Los profesionales coincidieron en que el Hospital René Favaloro se consolida como un referente de vanguardia, equipado con tecnología de última generación a nivel latinoamericano, lo que permite complementar la labor médica con herramientas avanzadas.

Más prestaciones y accesibilidad

En relación con los avances alcanzados en la complejidad de las prestaciones y la accesibilidad dentro de la Red Provincial de Salud, Vera destacó los logros obtenidos en el incremento de prestaciones de alta complejidad.

“Han marcado un punto de inflexión en la capacidad de nuestro sistema para abordar patologías complejas de manera local. Este progreso nos permite ampliar horizontes y continuar garantizando diagnósticos y tratamientos de calidad, evitando así derivaciones a centros extraterritoriales. Esto no solo reduce el impacto emocional, social y económico para las familias sino que también fortalece la autonomía sanitaria de la región», manifestó.

“Este avance refleja un compromiso claro con la equidad en salud, asegurando que todas las comunidades, independientemente de su lugar de residencia, puedan acceder a una atención oportuna y de calidad», concluyó.