Villa Mirasol: obras en marcha que se visibilizan en el aniversario

El intendente de Villa Mirasol, Ariel Castaldo, dialogó con la Agencia Provincial de Noticias, al cumplirse en este miércoles 3 de agosto el 116 aniversario de la localidad, y destacó las obras que se vienen haciendo en la localidad “y que nunca pararon”.

Habló sobre el plan Argentina Hace como así también se refirió al plan Mi Casa resaltando la generación de mano de obra. Tuvo palabras de agradecimiento para el Gobierno provincial que comanda Sergio Ziliotto y puntualizó que Villa Mirasol “no tiene pobreza estructural”.

Ariel Castaldo aseguró que “estamos muy contentos con este 116º aniversario de la localidad, nos encuentra con muchos proyectos en marcha y bastante avanzados teniendo en cuenta la realidad que se vive en el país donde por ahí no se consiguen los materiales o no dan precios, pero siempre le metemos para adelante acompañados por el Gobierno provincial y se progresa”.

Argentina Hace

Mediante el programa nacional Argentina Hace dijo estar “muy ilusionado porque si bien el objetivo es construir un edificio para talleres y capacitaciones también va a funcionar el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) que actualmente está ubicado en un edificio alquilado por lo que nos llena de satisfacción saber que muy pronto va a tener su lugar propio, es muy significativo para el pueblo. Hemos tenido parte de los desembolsos de Nación y estamos tratando de conseguir recursos a través de la secretaría de Asuntos Municipales que siempre nos ayuda para ir adelantando la compra de materiales”.

Plan Mi Casa

Con este plan provincial “estamos muy próximos a entregar cuatro viviendas, siempre destaco que se han construido con mano de obra local que han quedado muy bonitas porque los materiales son de primera calidad, estamos a la espera de alguna conexión de gas pero en un corto plazo si Dios quiere, van a ser entregadas”.

Opinó que “es un plan muy bueno porque se le da la potestad al municipio para que pueda comprar los materiales y generar mano de obra local, eso significa que el dinero queda en el pueblo, en la gente, los comercios y los albañiles que hacen la obra. Se complica un poco para municipios como el nuestro que estamos cortos de equipos de trabajo, el gestionar las cosas donde muchas veces tres o cuatro personas nos tenemos que encargar de todo y como dice aquella canción, para eso se necesita ganas, amor y tiempo, a lo que yo le agrego: y dinero. Hemos demostrado que se puede hacer, que se están logrando las cosas”.

Ordenamiento de gestión

El jefe comunal afirmó que “me enorgullece el equipo que hemos formado tanto en lo administrativo como en la gente que trabaja afuera, se han puesto la camiseta de Villa Mirasol desde el primer momento de una manera fabulosa y no tengo más que palabras de agradecimiento para con todos ellos”.

Más obras

Puntualizó que “con respecto a las obras no hemos parado en ningún momento, siempre estamos haciendo cordón cuneta, badenes, hemos entoscado doce cuadras y estamos a la espera de poder asfaltarlas. Se hacen obras en el parque, poniendo muchos recursos en el club que es un aliado estratégico, en esa institución vamos a inaugurar muy pronto los baños nuevos que eran un sueño solamente cuando comenzamos la gestión y es un lugar muy importante porque se practican muchos deportes, además se ha avanzado en los trámites para colocarle el cielorraso. El cementerio está ordenado, limpio y pintado, son obras pequeñas pero que hacen al conjunto y al objetivo de embellecer el pueblo. Siempre cuando me parecen que las cosas no salen pienso en cómo estaba Villa Mirasol hace dos años y medio y me doy cuenta de que se ha realizado mucho lo que me da tranquilidad”.

Situación social

Ariel Castaldo expresó que “siempre digo con una gran tranquilidad y agradecimiento que Villa Mirasol tiene necesidades pero no tiene pobreza estructural, con esta actualidad y la inflación hay muchas necesidades, a la gente que tiene pocos recursos o bajos sueldos le cuesta llegar a fin de mes. Gracias a Dios no está tan complicada la situación social ya que hemos estado peor en tiempos de pandemia. Dentro de nuestras posibilidades tratamos de apoyar todo lo que es emprendimiento privado, hemos creado un programa municipal para entregar microcréditos con recursos propios para toda persona que quiera tener un pequeño emprendimiento y generar sus propios recursos y por otro lado un programa de trabajo pensado más que nada en mujeres como ayuda o sostén familiar”.

Instituciones intermedias

Remarcó que “tenemos una excelente relación desde el primer día con todas las instituciones intermedias, trabajamos con la policía, con el hospital, el centro de jubilados, permanentemente estamos colaborando dentro de las posibilidades que tenemos desde el municipio. El club es un aliado estratégico porque es donde hacen deporte las escuelas, el funcionamiento del Plan Pro Vida y demás programas provinciales. El deporte educa y contiene”.

Relación con el Gobierno provincial

Finalizó diciendo que “hace unos días firmamos un convenio por una línea eléctrica con el gobernador Sergio Ziliotto. En ese momento hice hincapié en agradecerle el permanente acompañamiento del Gobierno provincial, si bien uno se relaciona directamente con la Dirección de Asuntos Municipales con Rogelio Schanton, debo decir que en cada ministerio que visito me dan una solución a las necesidades que planteo”.

Como mensaje final expresó que “a la gente de mi pueblo yo le pido compromiso con las instituciones, se hace muy difícil conseguir gente que integre comisiones, todo debe hacerse desde el municipio, desde el Estado. Se ha perdido un poco esa contribución del vecino a sus instituciones, lo pido por el futuro de las próximas generaciones, más compromisos por parte de todos nosotros y que tengamos un feliz aniversario”, concluyó.