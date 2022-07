Ziliotto anunció obras para Miguel Cané y la región

El gobernador Sergio Ziliotto anunció, desde Miguel Cané, la repavimentación de la Ruta Provincial Nº 1, entre la provincial 102 y la nacional 5 y la renovación del tendido eléctrico local. Asimismo, dejó inaugurada la fibra óptica que mejora el servicio de iternet en toda la localidad. “Seguiremos con un Estado provincial presente que genere en cada rincón de la Provincia calidad de vida y justicia social”, subrayó el mandatario.

Recibido por la intendenta Rosa Eleno, el gobernador Ziliotto fue acompañado por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo; el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello; el secretario de Energía, Matías Tosso; y el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton. También estuvieron presentes el director del Ente Nacional de Telecomunicaciones, Alejandro Gigena; el diputado provincial, Rodolfo Calvo; el presidente de Empatel SAPEM, Andrés Zulueta; e intendentes e intendentas de Dorila, General Pico, Relmo, Quemú Quemú, Agustoni y Catriló.



La jefa comunal dio la bienvenida a los presentes y agradeció la visita del Gobernador, al tiempo que aseguró que las obras eran muy esperadas por la localidad y afirmó que, “inaugurar hoy la fibra óptica garantiza el derecho a la conectividad que se complementa con la entrega de netbooks”.

Eleno valoró además las obras que se desarrollarán en el tendido eléctrico y, muy especialmente la fuerte inversión que se realizará sobre el trazado de la Ruta N°1, en la que se invertirán más de 1.100 millones de pesos para su repavimentación.



El gobernador Ziliotto agradeció la hospitalidad de Miguel Cané, y reconoció que la visita se adeudaba desde hacía tiempo “la pandemia y otros temas nos obligaron a reformular las prioridades en el recorrido de La Pampa, pero no olvidamos lo que fueron promesas de campaña, y nosotros, desde el peronismo, siempre hicimos honor a la palabra empeñada”.

El mandatario pampeano hizo referencia a la necesidad de que el Estado “intervenga en la economía para potenciarla. Eso forma parte de nuestra ideología e implica acciones de Gobierno coherentes con esa idea”.

En este sentido aseguró que “la repavimentación de la Ruta Nº 1, que atraviesa uno de los núcleos productivos más importantes de La Pampa, tanto por la actividad agrícola como por la industrial, es prueba de ello”.

Sobre la obra eléctrica que se ejecutará en la localidad, que corresponde a una segunda etapa, agradeció a la Cooperativa “porque si bien hay un aporte muy importante del Gobierno provincial, está la decisión política de trabajar en conjunto con la entidad solidaria que será la que pondrá la mano de obra para concretar los trabajos en 120 días”.

Ziliotto se comprometió a “avanzar en la tercer etapa que completa esta de esta obra eléctrica, con lo que le daremos seguridad al sistema y mejoraremos la calidad de vida de cada una de las habitantes de Miguel Cané”.

En cuanto al tendido de fibra óptica que abarca toda la localidad y mejorará sensiblemente el servicio sostuvo que “el acceso a las tecnologías, con mayor cantidad y calidad para integrarnos al nuevo mundo del trabajo, de las oportunidades, de las tecnologías”.



Viviendas

“Tenemos, tozudamente, una política permanente de construcción de viviendas -dijo el mandatario pampeano-, aunque gobiernos nacionales como el de Macri no nos dieran viviendas, en aquel momento Carlos Verna planteó que era necesario seguirlas construyendo y vamos a seguir haciéndolo porque es una política de Estado y una obligación que tenemos como administradores de los recursos públicos”, expresó.

Informado de que en Miguel Cané hay terrenos disponibles, el Gobernador aseveró que “no bien se terminen de construir las nuevas viviendas, inmediatamente estaremos dándole a otras familias la posibilidad de acceder a una vivienda propia”.



El rol del Estado frente al mercado

“Si hay algo que heredamos, como pertenecientes a un proyecto político con objetivos claros, es que no hay pueblos grandes ni chicos, ni que estén tan lejos o tan cerca. Hay pampeanas y pampeanos que tienen necesidades y, cuando hay una necesidad, hay un derecho”, señaló el mandatario.

Analizando los tiempos actuales afirmó que “a partir de una gran inestabilidad económica de la Argentina, que afecta fuertemente a los sectores vulnerables, inclusive a los sectores asalariados, corresponde preguntarse cuál es el rol del Estado frente al mercado”.

En esta línea de pensamiento se preguntó: ¿lo que hoy inauguramos y anunciamos, y lo que venimos haciendo en La Pampa en los sucesivos gobiernos peronistas, hubiera sido viable si las condiciones las ponía el mercado? ¿Dónde estaría Miguel Cané si hoy nos gobernara el mercado y no gobiernos provinciales que tuvieron claro que el rol del Estado es estar cada vez más cerca de los que menos tienen?».

Para finalizar, el gobernador Ziliotto afirmó: “quiero darles la enorme tranquilidad de que en la provincia de La Pampa siempre pusimos como bandera al Estado, con su rol de inclusión e igualdad de oportunidades. Seguiremos con un Estado provincial presente generando en cada en cada rincón de la Provincia, calidad de vida y justicia social”.