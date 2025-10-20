Ziliotto autorizó el llamado a licitación para la pavimentación urbana de Realicó

El proyecto prevé la repavimentación y reconstrucción de 51 cuadras y del acceso Balbín, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y garantizar una circulación más segura y confortable. “Mientras el Gobierno nacional nos endeuda y nos discrimina de manera atroz, el Gobierno Provincial con recursos propios y buena administración sigue garantizando condiciones de vida dignas en toda la provincia”, aseguró el intendente Facundo Sola.

El gobernador Sergio Ziliotto autorizó el llamado a licitación para la obra de pavimentación urbana en Realicó, que demandará una inversión provincial de $3.182.300.000 y un plazo de ejecución de 18 meses.

El proyecto comprende la reconstrucción y repavimentación de la red vial urbana y del Acceso Balbín, una de las principales vías de ingreso a la localidad, con el propósito de recuperar la capacidad estructural de las calles y mejorar las condiciones de seguridad vial.

La intervención se enmarca en la política de inversión en infraestructura urbana que impulsa el Gobierno provincial para fortalecer el desarrollo local, generar empleo y mejorar la calidad de vida de las y los pampeanos. Los trabajos comenzarán a ejecutarse a partir del 2026.

51 cuadras y un acceso completamente renovado

El plan de obras prevé la intervención en 51 cuadras del casco urbano y un tramo de 890 metros del Acceso Balbín, con tareas que incluyen bacheo profundo, reconstrucción de bases y aplicación de una nueva carpeta de concreto asfáltico en caliente.

La nueva capa de rodamiento tendrá 3 centímetros de espesor y se ejecutará con asfalto modificado tipo AM3, un material de alta resistencia que garantiza mayor durabilidad y confort de marcha.

Las tareas se dividen en dos modalidades de ejecución:

-Sectores con base nueva (18 cuadras): preparación de subrasante, construcción de base granular de 15 cm, riego de imprimación y colocación de carpeta asfáltica.

-Sectores de rehabilitación (33 cuadras y Acceso Balbín): remoción de la capa existente, bacheo profundo, reparación de depresiones, riego de liga y aplicación de carpeta de concreto asfáltico en caliente.

Obras complementarias y mejor drenaje

Además de la pavimentación, el proyecto contempla la renovación de cordones y badenes de hormigón, fundamentales para la conducción adecuada del agua de lluvia y el mantenimiento de la durabilidad del pavimento.

Estas tareas permitirán reordenar los desagües pluviales urbanos y evitar la acumulación de agua en sectores críticos durante los días de precipitaciones intensas.

Con esta licitación, el Gobierno provincial sigue consolidando su plan de infraestructura urbana, con obras en distintos municipios que fortalecen la red vial y acompañan el crecimiento de las localidades del norte pampeano.

Facundo Sola: “Una dirigencia que cumple”

El intendente de Realicó, Facundo Sola, destacó la trascendencia de la obra y la decisión del Gobierno provincial de continuar invirtiendo en infraestructura urbana.

“Para nosotros pavimentar Realicó es darle un impulso importante a nuestra ciudad, es garantizar calidad de vida y fundamentalmente calidad en la circulación”, expresó.

Sola también resaltó el valor del Acceso Balbín, que conecta la localidad con la Ruta Nacional 188, y que será incluido en esta etapa.

“Ya habíamos hecho obras de infraestructura para evitar inundaciones en los terrenos, y ahora la pavimentación completa ese trabajo. Es una mejora muy valiosa, no solo funcional sino también en la imagen de ingreso a Realicó”, señaló.

Subrayó además la importancia de la continuidad de la obra pública provincial, incluso ante la paralización de programas nacionales.

Sola afirmó que las obras públicas reactivan la economía local, generan empleo y movimiento comercial, y representan “esperanza y confianza en una dirigencia política que cumple”.

“Mientras el Gobierno nacional nos endeuda y nos discrimina de manera atroz, el Gobierno Provincial con recursos propios y buena administración sigue avanzando, garantizando condiciones de vida dignas en toda la provincia”, sostuvo.