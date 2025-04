Ziliotto entregó 30 viviendas que el Gobierno nacional abandonó y terminó la Provincia

El gobernador Sergio Ziliotto les pidió a los adjudicatarios “responsabilidad y solidaridad en el pago de la cuota porque eso es lo que nos permite seguir construyendo viviendas” y enfatizó en la necesidad de “romper el mito de que el Estado regala casas. Acá no se regala nada, ustedes pagan la cuota y el Gobierno provincial administra los recursos. Estamos solos, porque el Gobierno nacional no está”.

Por cuestiones climáticas el acto se llevó a cabo esta mañana en el Centro Cultural de Realicó, donde Ziliotto llegó acompañado por el intendente Facundo Sola, el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Hernán Pérez Araujo y la titular del IPAV, Erica Riboyra, entre otras autoridades. Concluido el acto se hizo el tradicional corte de cintas en una vivienda del nuevo barrio.

Además de las 30 viviendas, se entregaron seis lotes en el marco de un programa provincial de adjudicación de terrenos con servicios para la construcción de viviendas familiares.

Ziliotto expresó su satisfacción por estar en Realicó “dando respuestas” y destacó que poder hablar con las autoridades y los vecinos le permite al Gobierno provincial “conocer de primera mano cuales son las necesidades de cada localidad.

En este sentido mencionó que con el intendente Sola dialogó sobre el avance de las 25 viviendas que están en ejecución; de la entrega de lotes con servicio “y también de pavimento, porque hoy ya están operativas las 57 nuevas cuadras que iniciamos hace dos años, y en ese esquema charlamos con Facundo -Sola- en el marco de la interacción que tenemos con los intendentes, ver como seguimos con esta tarea”.

Dignidad al trabajador y al propietario

En relación a las viviendas expresó que “es la obra pública que mayor dignidad genera, a aquellos que trabajaron en su construcción y a quienes hoy reciben esta vivienda para convertirla en un hogar”.

Coincidió con el intendente y la adjudicataria que la antecedieron en la palabra en que “el sistema de viviendas es solidario, es una causa colectiva” y recordó que fue la Provincia la que se hizo cargo de “terminar la operatoria Caldenia, entregando 76 viviendas. Y a cambio recibimos terrenos en parte de pago que hoy se entregan con la infraestructura (ya se entregaron 36)”.

Ziliotto se refirió además a otras operatorias en marcha para acceder a una vivienda digna y mencionó que se encuentra abierta la inscripción para el programa de créditos a través del IPAV a quienes tienen un lote propio y precisó que en poco tiempo más estará en marcha la operatoria del Banco de La Pampa para ampliación o reparación de viviendas.

Finalmente, pidió compromiso y solidaridad a los adjudicatarios con el pago de la cuota, “porque eso nos permite seguir construyendo” e hizo especial hincapié en “terminar con el mito que el Estado regala viviendas. Acá no se regala nada, las hacemos con recursos de todos los pampeanos y la administración del Gobierno provincial. Estamos solos en esta, porque hoy el Gobierno nacional no está y nos tenemos que arreglar con nuestros propios recursos”, concluyó.

Sola: viviendas, lotes y operatoria Caldenia

El intendente anfitrión dijo durante la entrega de las viviendas que “hay que tener en cuenta algunos aspectos que a veces, en esto del ejercicio de tener derechos, se naturalizan. Entonces cuando se entregan viviendas o alguna otra cosa, ¿qué se dice? “No sé por qué hacen un acto si la plata es del pueblo”. Sí, la plata es del pueblo, pero el tema es con qué sensibilidad se decide a dónde se destina la plata del pueblo”.

“Quiero hacer mención a que estas 30 viviendas son de un plan nacional. Que los recursos para empezar y finalizarlos deben venir del Gobierno nacional, y así fue hasta el 10 de diciembre de 2023. Sin embargo, de ahí en adelante creo que todos lo saben, pero lo debo decir, las casas no recibieron más dinero del Gobierno nacional. Puntualmente el presidente Milei decidió parar la obra pública, lo sabemos todos. Y entre las obras públicas, la vivienda”, dijo.

Al respecto afirmó que es ahí donde “entran a jugar las decisiones de la dirigencia, en nuestro caso es nuestro Gobernador, donde también necesita tener superávit, pero piensa en la calidad de vida de la gente. Y en esa sensibilidad decidió que las viviendas que estaban en un 52 o 54% de grado de construcción, se finalizarán con dinero de los pampeanos, pero con la sensibilidad de una persona de bien”.

“Así que muchas gracias señor Gobernador, porque estas viviendas, de no ser por esta decisión humana, estarían paralizadas. Y hoy, en vez de tener este acto, estaríamos viendo 30 viviendas como se deterioran con el paso del tiempo, sin que nadie pueda hacer uso, sin tener esta alegría y esta satisfacción. Entonces, no quiero que se naturalice y se pase por alto esa decisión”.

“Hoy además vamos a estar entregando la documentación de los terrenos de Caldenia ¿Se acuerdan de aquellos terrenos que en alguna oportunidad tuvimos que hacer una operación? Y nuevamente les tengo que agradecer, señor Gobernador, teníamos que cancelar una deuda que tenía el pueblo de Realicó con la empresa constructora de las viviendas de Caldenia”

Finalmente agradeció a las autoridades y vecinos presentes y, dirigiéndose a los adjudicatarios les pidió que “cuiden sus casas y cumplan con el pago de sus cuotas, que refuercen el concepto de comunidad, que sea el barrio más lindo de Realicó.

“Al fin mi casa”

En nombre de las adjudicatarias habló Victoria Orellana, quien visiblemente emocionada recordó que fue el 14 de enero de 2025 cuando se enteró que había resultado adjudicataria en el sorteo que realiza el IPAV, “¡Salió mi número! llantos, abrazos y asombro. Al final, me tocó la casa”, rememoró.

“No lo puedo creer. Años esperándola, muchas veces dándonos por vencidos, pero lo intentamos una vez más. Y yo, solo yo, sé por todas aquellas dificultades que atravesé durante estos 13 largos años. Hoy doy un suspiro de alivio por saber que mi hijo ya tiene su hogar. Que con mucho esfuerzo voy a cuidar y mantener. Hoy, al fin, ya tengo mi casa”, concluyó.