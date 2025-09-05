Ziliotto firmó convenios con Winifreda y Lagos para mejorar la infraestructura hídrica

El gobernador Sergio Ziliotto firmó los dos primeros convenios del Programa para el Mantenimiento de Obras Hídricas y Desagües Pluviales (ProManCa) con las localidades de Winifreda e Hilario Lagos. Las obras contemplan la limpieza de más de 6.500 metros de canales pluviales, con una inversión superior a los 32 millones de pesos. Estos trabajos forman parte de una primera etapa que alcanzará a 12 municipios pampeanos y buscan proteger las zonas urbanas frente a lluvias e inundaciones.

El mandatario pampeano firmó convenios de cooperación con la intendenta de Winifreda, Adriana García, y el intendente de Hilario Lagos, Osvaldo Carrizo.

Los acuerdos se enmarcan en el Programa para el Mantenimiento de Obras Hídricas y Desagües Pluviales (ProManCa) y tienen como objetivo mejorar la infraestructura hídrica de ambas localidades para prevenir anegamientos y proteger a la población. Las obras forman parte de una primera etapa que alcanzará a 12 localidades pampeanas, siendo Winifreda e Hilario Lagos los dos primeros municipios en firmar los convenios. Del acto participó también el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati y el titular de la Administración Provincial del Agua (APA), Fabricio González.



En Winifreda, los trabajos contemplan la limpieza de 3.266 metros de canales que transportan los excedentes hídricos de la localidad. La inversión provincial alcanza los $ 15.645.000 y el plazo de ejecución es de 60 días. Según el relevamiento, el estado actual de los canales se encuentra entre regular y malo debido al paso del tiempo y las condiciones climáticas, lo que dificulta la circulación del agua en épocas de lluvias intensas. La obra permitirá optimizar el flujo y alejar rápidamente el agua de la zona urbana.



En Hilario Lagos, en tanto, se llevará adelante la limpieza de 3.260 metros de canales con una inversión de $ 17.120.000 y un plazo de ejecución también de 60 días. En este caso, la intervención busca mejorar la capacidad de evacuación de los excedentes hídricos en una zona clave del norte provincial, donde los canales presentan un deterioro similar que impide un normal escurrimiento.

«Vamos a ordenar todo»

El intendente Osvaldo Carrizo valoró el aporte provincial al señalar que “tenemos bastante ordenado el tema de los desagües, nos falta algo pero ahora, teniendo el dinero de este Programa, vamos a trabajar mejor, con más comodidad”.

Agregó que “lo ideal es una limpieza anual. Si llueve seguido se limpia prácticamente solo el canal, pero cuando pasa un tiempo sin lluvia por ahí se caen ramas”. Además, remarcó que “tenemos la zona oeste de la localidad que tiene un problemita, que en otra oportunidad se nos inundaron varias casas y no queremos que suceda. Vamos a tener que levantar una alcantarilla que está un poquito alta para hacerla de vuelta más profunda, porque nos retiene la salida al pueblo. Lo vamos a solucionar, nosotros queremos que no nos suceda lo que sucedió en otra oportunidad, así que gracias a este Programa vamos a ordenar todo lo que es el desagüe pluvial”.



Por su parte, la intendenta Adriana García agradeció “al gobernador Ziliotto, al Gobierno de La Pampa por estos fondos. Es un trabajo que siempre tenemos que hacer en los municipios, que es el control de los canales, estar preparados para cualquier lluvia, para una eventualidad es importante”.

En la misma línea, destacó que “con estos fondos vamos a poder hacer esa limpieza, que se hace todos los años, pero es onerosa, lleva su costo, pero también el no hacerlo es una pérdida económica muy grande para los municipios, para la localidad, para cada uno de los vecinos, así que muy agradecida por este aporte”.



El Programa garantiza el mantenimiento de obras estratégicas en distintas localidades, priorizando la prevención de inundaciones y la protección de las áreas urbanas. Con la firma de estos convenios, la Provincia ratifica su compromiso de acompañar a los municipios en la gestión de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida de las y los pampeanos.