Proyecto alvearense ganó el “Aprender a Gobernar 2025”

Se trata de “Educar con Movimiento: Inclusión y Autismo en la Educación Física”, presentado por estudiantes del Instituto Heguy de la Sagrada Familia de la localidad de Intendente Alvear.

La iniciativa, impulsada por Alma López Aldecóa y Julieta Azat, bajo la coordinación de la profesora Mariana Pepa, tiene como objetivo capacitar a 20 docentes de Educación Física de Intendente Alvear y la región en estrategias pedagógicas y motrices inclusivas para trabajar con estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y dificultades sensoriales.



El proyecto propone jornadas presenciales, talleres prácticos y capacitaciones virtuales, además de la entrega de materiales didácticos accesibles y la creación de una red de acompañamiento entre docentes.



Con este trabajo, se busca garantizar el derecho a una educación física inclusiva, justa y accesible para todos los estudiantes, promoviendo la integración y la participación plena en el ámbito escolar.

“Pensamos en una capacitación que beneficie a nuestra localidad y a las localidades vecinas, estamos muy emocionadas de poder llevarlo a cabo”, expresó Alma López a la Agencia Provincial de Noticias.



Por su parte, Julieta Azat destacó que el dinero del premio “lo vamos a utilizar en el abastecimiento de materiales necesarios. Una terapeuta ocupacional brindará capacitación gratuita a los docentes de Educación Física para que sepan cómo llevar adelante actividades con chicos con TEA”.