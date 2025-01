Ziliotto inauguró la ampliación y modernización del Servicio de Pediatría y la UTI Pediátrica del Hospital Centeno

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó este lunes el acto de inauguración del nuevo Servicio de Pediatría y Terapia Infantil del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno de General Pico. La obra tuvo una inversión en infraestructura de más de 4.500 millones de pesos y en equipamiento médico de 1,6 millones de dólares. “Hoy no hay respuesta de urgencia pediátrica en la Provincia por parte del sector privado porque no tiene atención, ni internación. Todo lo hace orgullosamente el Estado, a partir de la eficiencia, de un Estado eficiente”, destacó Ziliotto.

Ziliotto: “No nos mueve el Excel, nos mueve la necesidad social”

El gobernador Sergio Ziliotto, en su discurso, enfatizó que «venimos a cumplir con la palabra, devolvemos con hechos la responsabilidad que nos dieron en cada una de las ocasiones que General Pico votó para que gobernáramos La Pampa”, afirmó. El mandatario subrayó que la nueva infraestructura no solo representa una ampliación de los servicios pediátricos en la región, sino también una respuesta a las necesidades de la comunidad. “Hoy es una situación especial, estamos inaugurando una obra que amplía la prestación pediátrica en General Pico y en el norte de la Provincia”, remarcó.

En un contexto de debate sobre el rol del Estado, Ziliotto cuestionó los planteos que proponen una menor intervención estatal y confía la solución de los problemas sociales al mercado. “Más en una época donde los cantos de sirena nos plantean que no hace falta más Estado, que el mercado lo va a resolver absolutamente todo. Pero, como siempre, la única verdad es la realidad, y la realidad nos dice que hoy no hay respuesta de urgencia pediátrica en la Provincia por parte del sector privado porque no tiene atención ni internación. Todo lo hace orgullosamente el Estado, a partir de la eficiencia, de un Estado eficiente”, aseveró.

El Gobernador también destacó el enfoque humanitario de su administración, señalando que la decisión de construir la nueva unidad se tomó a pesar de que los análisis económicos podrían haber sugerido lo contrario. “Desde el Estado estamos dando respuestas a una demanda de la sociedad, y ahí es donde el Estado hizo lo que debía hacer. Si nos dejamos llevar por los últimos análisis con esa mirada macroeconómica, hoy, si aplicáramos el famoso Excel, diría que General Pico no necesita una terapia intensiva pediátrica. Pero lo hemos resuelto desde el Estado, desde la eficiencia, desde lo humanitario, desde la calidad de vida”, sostuvo.

En otro pasaje de su discurso, Ziliotto destacó la importancia de atender las necesidades concretas de la sociedad como un principio fundamental de su gestión. “La respuesta en salud está, porque para eso existe toda una unidad de terapia pediátrica que inmediatamente resuelve a partir del traslado a un centro de mayor complejidad como es Santa Rosa. Pero es un pedido de la sociedad que a nosotros nos mueve; nos han dado una responsabilidad y la estamos devolviendo con hechos. Es un enorme paso que estamos dando hoy, no nos mueve el Excel, nos mueve la necesidad, y cada necesidad genera un derecho. Estamos aquí para cumplir todos los derechos que nos solicita la sociedad”, enfatizó.

Finalmente, Ziliotto no dejó de mencionar el impacto de las políticas nacionales en La Pampa. “Hoy tenemos un Gobierno nacional, lamentablemente con dirigentes de la provincia de La Pampa que están apoyando, que implementa un sistema cada vez más unitario, con cada vez menos recursos nacionales que corresponden a La Pampa. No estamos pidiendo que nos subsidie otra provincia o que nos subsidie CABA, estamos pidiendo que nos devuelvan a través de la coparticipación federal de impuestos lo que producimos en la provincia de La Pampa, ni más ni menos”, destacó.

Concluyó reafirmando el compromiso de su gestión con la calidad de vida de los pampeanos: “Siempre vivimos con lo nuestro y ese seguirá siendo nuestro norte. Nunca vamos a abandonar el compromiso y el camino que nos dio la responsabilidad del voto popular. Daremos hasta el último esfuerzo y utilizaremos hasta el último recurso para seguir sosteniendo una calidad de vida en la provincia de La Pampa que realmente está por encima del contexto nacional”.

«El Estado está presente»

El viceintendente Alberto Campo agradeció al Gobernador «por estar nuevamente en la ciudad para inaugurar esta trascendental; muy importante para nuestra comunidad y el norte provincial».

«Ante un reclamo de un grupo de vecinos de poder contar con una UTI en General Pico, el Gobierno provincial tomó nota de esta situación, proyectó, ejecutó e hizo realidad la ampliación y modernización del servicio, con Unidad de Terapia Intensiva incluida.. Podemos decir que el Estado está presente», afirmó.

Cobertura del norte provincial

El Servicio de Pediatría del Establecimiento Asistencial “Gobernador Centeno” de General Pico cuenta ahora con un sector de terapia pediátrica que brinda cobertura a una población del norte provincial estimada en 170 mil habitantes.

«El Centeno tenía un Servicio de Pediatría de 16 camas y ahora se amplía a 26, incluidas las cuatro camas de terapia intensiva que progresivamente empezarán a funcionar», explicó Gustavo Vera.

Detalló que «cada habitación tiene dos camas con tecnología de punta, con confort para pacientes y acompañantes, con sala de juegos para niños. Son 600 metros cuadrados de obra nueva y 360 metros cuadrados de ampliación».

«Desde siempre el Establecimiento Asistencial “Gobernador Centeno” contó con el servicio de pediatría con internación para la zona norte de la Provincia. El Estado garantiza la atención con infraestructura de primer mundo», remarcó.

Detalles de la obra

La intervención edilicia incluyó la ampliación del edificio existente y refacción del Servicio de Pediatría del Establecimiento Asistencial “Gobernador Centeno” de General Pico.

En total se realizó una obra nueva de 600 metros cuadrados y se refaccionaron 360 metros cuadrados.

Se refuncionalizaron los espacios existentes destinados al funcionamiento de habitaciones de Internación Pediátricas y Cuidados intensivos conectados directamente al Servicio de Guardia.

La obra consistió en la ampliación de la cantidad de habitaciones de Internación Pediátrica obteniendo 10 unidades, lo que implica un total de 20 camas, más dos habitaciones de aislados, cuatro puestos de cuidados intensivos y un shock room con dos puestos de atención. A las unidades funcionales se anexan los apoyos como Office de Enfermería, Lactario, Sala de Padres con juegos infantiles y Anexos Médicos.

Dentro del organigrama funcional, se previó cubrir las necesidades de atención de las emergencias y extender la capacidad instalada para internación, desarrollando los espacios a través de tres pabellones funcionales independientes y a la vez conectados internamente al complejo hospitalario, permitiendo las comunicaciones internas a otros servicios optimizando su funcionamiento.

La obra significó una inversión actualizada a noviembre del año pasado de $ 3.273.114.608 más $ 1.208.667 de trabajos adicionales. La inversión en equipamiento fue de 1.678.870 dólares.