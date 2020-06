8 de junio: Día Mundial de los Océanos

Queridos lectores:

Este espacio tiene como objetivo que reflexionemos acerca de nuestras acciones y decisiones que llevamos adelante sobre el ambiente.

Este lunes es el día de los océanos. Por tal motivo traigo para compartir con todos ustedes unos fragmentos de una nota del portal informativo diainternacionalde.com; la misma se titula: Día Mundial de los Océanos.

“…El 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, una fecha establecida por la ONU con el objetivo de reconocer la importancia que tienen los océanos para todas las especies, ya que representan el principal pulmón del planeta, y son los responsables de generar el oxígeno y lograr el equilibrio ecológico tanto acuático como terrestre. Los océanos son grandes extensiones de agua salada que cubren una gran parte de la superficie de la Tierra. En ellos habitan una gran diversidad de ecosistemas marinos con miles de especies animales y vegetales y que a su vez son esenciales para que exista un equilibrio ecológico, que ayuda a los seres humanos en su sustento, ya que a través de ellos es posible realizar actividades como la economía y la recreación. Estas grandes masas de agua funcionan como sostén planetario y son vitales para el natural ciclo de la vida. En ellas se producen los llamados accidentes climáticos y otros fenómenos naturales que pueden afectar de forma negativa algunas regiones pobladas del planeta, sobre todo, a las que viven cercanas a las costas. La importancia de los océanos radica en que son la principal fuente de vida de todo lo que existe y se mueve sobre la Tierra. Sin embargo, a través de los años el hombre en su constante afán de avanzar hacia la búsqueda de nuevos desarrollos, ha provocado un gran daño y total destrucción de los mares y océanos. Cada año son miles las especies de plantas y animales que se extinguen debido a la gran cantidad de desperdicios y agentes contaminantes que son depositados en las aguas del mar y, aunque algunos gobiernos han tomado medidas para subsanar el problema, las mismas no han sido suficientes para evitar la extinción de grandes ecosistemas marinos que mueren por estas causas. Los océanos representan el gran pulmón del mundo, ya que de ellos obtenemos el oxígeno, y en su ciclo natural se da un proceso de filtración y purificación del aire. Otro de sus grandes aportes tiene que ver con el suministro del alimento para los seres humanos, además de ayudar al equilibrio ambiental en todos los países, y ser un medio de donde se extraen recursos energéticos como el gas o el petróleo, metales preciosos, así como para el intercambio económico y comercial alrededor del globo…” (diainternacionalde.com; 08/06/2020)

Esas inmensas masas de agua, donde uno no encuentra palabras para definirlas, donde uno no puede visualizar donde terminan, están siendo amenazas. Si amenazadas por el ser humano.

Todos los días se desechan grandes volúmenes de plásticos ocasionando la muerte a varios seres vivos que hábitat estos lugares. El cambio climático también aporta lo suyo, produciendo el calentamiento del agua y el deterioro de los corales. Y la lista continua, ojalá no llegue a tener una extensión infinita como si la tienen nuestros océanos.

Debemos de entender que el cambio está en nuestras manos, que depende de nosotros como sociedad qué futuro le queremos dejar a nuestros hijos.

Por esto y por mucho más mis queridos lectores, los invito a reflexionar sobre este texto y sobre las próximas columnas que desarrollaré.

Hasta la próxima semana…!!!

Autora del texto:

Ing. en Recursos Naturales y Medio Ambiente: Gerbaudo Yamila Lucrecia.

E-mail: yami-lucre@hotmail.com

Fotografía: https://www.eliberico.com/oceanos-restauracion-30-anos/